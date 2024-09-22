Вкусно запекаем фаршированный картофель: для начинки подойдут любые продукты из холодильника

Запечённый фаршированный картофель: очень вкусная идея для семейного ужина

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированный картофель, запечённый в духовке, — это вкусное и простое блюдо для ужина. Начинку можно выбрать по своему вкусу или использовать имеющиеся продукты, например, бекон, фарш, курицу или грибы. Добавьте немного сметаны, чтобы блюдо получилось более сочным, и посыпьте тёртым сыром.

Фото: commons.wikimedia.org by Leon Brooks, PDM

Ингредиенты:

картофель крупный — 6 штук;

сыр чеддер — 150 г;

бекон — 150 г;

сметана — 200 г;

зелёный лук — 4 пера;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 °C. Промойте и обсушите картофель бумажным полотенцем. Заверните каждую картофелину в фольгу, выложите на противень или решётку и запекайте 60-75 минут (в зависимости от размера картофеля). Проверьте готовность ножом. Тем временем подготовьте начинку: нарежьте бекон полосками, обжарьте и мелко нарежьте. Измельчите зелёный лук. Натрите сыр на крупной тёрке. Достаньте картофель из духовки, немного остудите, разрежьте пополам и с помощью ложки удалите мякоть, чтобы получились "лодочки". Растолките картофельную мякоть в пюре, добавьте сметану, нарезанный лук, соль и перец по вкусу. Перемешайте. В "лодочки" положите картофельным пюре, прикройте ломтиками бекона и посыпьте сверху тёртым сыром. Запекайте картофель при 180 °C в течение 15 минут. Подавайте горячим, украсив зеленью и сметаной. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.



Че́ддер (англ. cheddar) — английский сыр жирностью от 35 до 45%. Назван по месту первоначального производства — деревне Чеддер, в графстве Сомерсет в Англии.

