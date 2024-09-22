Вкусно запекаем фаршированный картофель: для начинки подойдут любые продукты из холодильника

Фаршированный картофель, запечённый в духовке, — это вкусное и простое блюдо для ужина. Начинку можно выбрать по своему вкусу или использовать имеющиеся продукты, например, бекон, фарш, курицу или грибы. Добавьте немного сметаны, чтобы блюдо получилось более сочным, и посыпьте тёртым сыром.
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Ингредиенты:
картофель крупный — 6 штук;
сыр чеддер — 150 г;
бекон — 150 г;
сметана — 200 г;
зелёный лук — 4 пера;
соль — по вкусу;
чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 °C.
Промойте и обсушите картофель бумажным полотенцем. Заверните каждую картофелину в фольгу, выложите на противень или решётку и запекайте 60-75 минут (в зависимости от размера картофеля). Проверьте готовность ножом.
Тем временем подготовьте начинку: нарежьте бекон полосками, обжарьте и мелко нарежьте.
Измельчите зелёный лук.
Натрите сыр на крупной тёрке.
Достаньте картофель из духовки, немного остудите, разрежьте пополам и с помощью ложки удалите мякоть, чтобы получились "лодочки".
Растолките картофельную мякоть в пюре, добавьте сметану, нарезанный лук, соль и перец по вкусу. Перемешайте.
В "лодочки" положите картофельным пюре, прикройте ломтиками бекона и посыпьте сверху тёртым сыром. Запекайте картофель при 180 °C в течение 15 минут. Подавайте горячим, украсив зеленью и сметаной. Приятного аппетита!
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.
Че́ддер (англ. cheddar) — английский сыр жирностью от 35 до 45%. Назван по месту первоначального производства — деревне Чеддер, в графстве Сомерсет в Англии.