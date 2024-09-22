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Вкусно запекаем фаршированный картофель: для начинки подойдут любые продукты из холодильника

Запечённый фаршированный картофель: очень вкусная идея для семейного ужина
1:43
Еда

Фаршированный картофель, запечённый в духовке, — это вкусное и простое блюдо для ужина. Начинку можно выбрать по своему вкусу или использовать имеющиеся продукты, например, бекон, фарш, курицу или грибы. Добавьте немного сметаны, чтобы блюдо получилось более сочным, и посыпьте тёртым сыром.

Запечённый фаршированный картофель: очень вкусная идея для семейного ужина
Фото: commons.wikimedia.org by Leon Brooks, PDM

Ингредиенты:

  • картофель крупный — 6 штук;
  • сыр чеддер — 150 г;
  • бекон — 150 г;
  • сметана — 200 г;
  • зелёный лук — 4 пера;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 °C.
  2. Промойте и обсушите картофель бумажным полотенцем. Заверните каждую картофелину в фольгу, выложите на противень или решётку и запекайте 60-75 минут (в зависимости от размера картофеля). Проверьте готовность ножом.
  3. Тем временем подготовьте начинку: нарежьте бекон полосками, обжарьте и мелко нарежьте.
  4. Измельчите зелёный лук.
  5. Натрите сыр на крупной тёрке.
  6. Достаньте картофель из духовки, немного остудите, разрежьте пополам и с помощью ложки удалите мякоть, чтобы получились "лодочки".
  7. Растолките картофельную мякоть в пюре, добавьте сметану, нарезанный лук, соль и перец по вкусу. Перемешайте.
  8. В "лодочки" положите картофельным пюре, прикройте ломтиками бекона и посыпьте сверху тёртым сыром. Запекайте картофель при 180 °C в течение 15 минут. Подавайте горячим, украсив зеленью и сметаной. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. 

Че́ддер (англ. cheddar) — английский сыр жирностью от 35 до 45%. Назван по месту первоначального производства — деревне Чеддер, в графстве Сомерсет в Англии. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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