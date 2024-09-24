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Как быстро приготовить горячие бутерброды за 5 минут: простой рецепт с сосисками, яйцами и сыром

Горячие бутерброды на скорую руку: идеальный рецепт без духовки
1:09
Еда

Этот рецепт спасёт тех, кто устал от привычных блюд вроде яичницы или омлета и хочет чего-то простого, но при этом вкусного. Для приготовления горячих бутербродов не понадобится духовка и сложный набор продуктов.

Горячие бутерброды на скорую руку: идеальный рецепт без духовки
Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Уже через 5 минут на вашем столе будет готов быстрый, оригинальный и вкусный завтрак.

Ингредиенты:

  • батон — 4 ломтика;
  • яйца — 2 шт.;
  • сосиски — 2-3 шт.;
  • помидоры — 1-2 шт.;
  • сыр — 50 г.

Приготовление:

  1. Обжарьте ломтики батона с обеих сторон. В промежутки между хлебом положите сосиски и помидоры, затем залейте всё яйцами.
  2. Пока бутерброды готовятся, натрите сыр. Добавьте его в самом конце.
  3. Готовое блюдо можно подавать прямо на сковороде или сложить бутерброды, превратив их в сэндвичи. Для этого начинку поместите между двумя ломтиками хлеба.

К сэндвичам можно подать соус (цезарь, тартар, майонез) или посыпать любимыми специями. Этот рецепт точно понравится любителям фастфуда.

Уточнения

Бутербро́д — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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