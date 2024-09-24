Как быстро приготовить горячие бутерброды за 5 минут: простой рецепт с сосисками, яйцами и сыром

Этот рецепт спасёт тех, кто устал от привычных блюд вроде яичницы или омлета и хочет чего-то простого, но при этом вкусного. Для приготовления горячих бутербродов не понадобится духовка и сложный набор продуктов.
Уже через 5 минут на вашем столе будет готов быстрый, оригинальный и вкусный завтрак.
Ингредиенты:
Приготовление:
К сэндвичам можно подать соус (цезарь, тартар, майонез) или посыпать любимыми специями. Этот рецепт точно понравится любителям фастфуда.
Бутербро́д — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами.
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