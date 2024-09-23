Запечённая рыба с маринадом и овощами: простой способ приготовления вкусного ужина для всей семьи

Простой способ приготовления запечённой рыбы с овощами

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже обыкновенная рыба может стать основой для изысканного блюда, которое оценит вся семья.

Фото: commons.wikimedia.org by Murcotipton, CC BY-SA 3.0

Жарить рыбу не придётся, но она всё равно получится невероятно сочной и аппетитной. Секрет заключается в маринаде, который придаёт блюду неповторимый вкус.

Необходимые ингредиенты:

хек — 3 штуки;

сметана — 3 столовые ложки;

томатная паста — 2 столовые ложки;

соль — 1 чайная ложка;

прованские травы — 1 чайная ложка;

растительное масло;

помидоры — 3 штуки;

лук — 3 штуки;

баклажаны — 2 штуки;

сладкий перец — 2 штуки;

розмарин;

соль;

орегано — 1 чайная ложка;

оливковое масло.

Этапы приготовления:

Первым делом подготовьте рыбу: очистите и выпотрошите её, затем нарежьте хек на куски по 6-8 см и поместите их в пакет. В отдельной миске приготовьте маринад, смешав сметану, томатную пасту, соль, прованские травы и растительное масло. Полейте рыбу маринадом, затем завяжите пакет и хорошо перемешайте. Оставьте хек мариноваться на 20 минут. Пока рыба впитывает маринад, нарежьте баклажаны, помидоры и сладкий перец произвольными кусками. Приправьте их солью, добавьте розмарин и орегано, затем полейте оливковым маслом. Застелите противень пергаментом. Выложите овощи по краям, а в центре сделайте "подушку" из крупно нарезанных колец лука. Положите на лук кусочки рыбы, накройте всё пергаментом и отправьте запекаться в духовку на 30-35 минут при температуре 200°C.

Уточнения

Мерлу́зы или хе́ки (лат. Merluccius), — род рыб из монотипического семейства мерлузовых (Merlucciidae). В состав рода включают 16 видов.

