Запечённая рыба с маринадом и овощами: простой способ приготовления вкусного ужина для всей семьи
Простой способ приготовления запечённой рыбы с овощами
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Даже обыкновенная рыба может стать основой для изысканного блюда, которое оценит вся семья.
Фото: commons.wikimedia.org by Murcotipton, CC BY-SA 3.0
Жарить рыбу не придётся, но она всё равно получится невероятно сочной и аппетитной. Секрет заключается в маринаде, который придаёт блюду неповторимый вкус.
Необходимые ингредиенты:
- хек — 3 штуки;
- сметана — 3 столовые ложки;
- томатная паста — 2 столовые ложки;
- соль — 1 чайная ложка;
- прованские травы — 1 чайная ложка;
- растительное масло;
- помидоры — 3 штуки;
- лук — 3 штуки;
- баклажаны — 2 штуки;
- сладкий перец — 2 штуки;
- розмарин;
- соль;
- орегано — 1 чайная ложка;
- оливковое масло.
Этапы приготовления:
- Первым делом подготовьте рыбу: очистите и выпотрошите её, затем нарежьте хек на куски по 6-8 см и поместите их в пакет.
- В отдельной миске приготовьте маринад, смешав сметану, томатную пасту, соль, прованские травы и растительное масло.
- Полейте рыбу маринадом, затем завяжите пакет и хорошо перемешайте. Оставьте хек мариноваться на 20 минут.
- Пока рыба впитывает маринад, нарежьте баклажаны, помидоры и сладкий перец произвольными кусками. Приправьте их солью, добавьте розмарин и орегано, затем полейте оливковым маслом.
- Застелите противень пергаментом. Выложите овощи по краям, а в центре сделайте "подушку" из крупно нарезанных колец лука.
- Положите на лук кусочки рыбы, накройте всё пергаментом и отправьте запекаться в духовку на 30-35 минут при температуре 200°C.
Уточнения
Мерлу́зы или хе́ки (лат. Merluccius), — род рыб из монотипического семейства мерлузовых (Merlucciidae). В состав рода включают 16 видов.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру