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Запечённая рыба с маринадом и овощами: простой способ приготовления вкусного ужина для всей семьи

Простой способ приготовления запечённой рыбы с овощами
1:46
Еда

Даже обыкновенная рыба может стать основой для изысканного блюда, которое оценит вся семья.

Простой способ приготовления запечённой рыбы с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Murcotipton, CC BY-SA 3.0

Жарить рыбу не придётся, но она всё равно получится невероятно сочной и аппетитной. Секрет заключается в маринаде, который придаёт блюду неповторимый вкус.

Необходимые ингредиенты:

  • хек — 3 штуки;
  • сметана — 3 столовые ложки;
  • томатная паста — 2 столовые ложки;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • прованские травы — 1 чайная ложка;
  • растительное масло;
  • помидоры — 3 штуки;
  • лук — 3 штуки;
  • баклажаны — 2 штуки;
  • сладкий перец — 2 штуки;
  • розмарин;
  • соль;
  • орегано — 1 чайная ложка;
  • оливковое масло.

Этапы приготовления:

  1. Первым делом подготовьте рыбу: очистите и выпотрошите её, затем нарежьте хек на куски по 6-8 см и поместите их в пакет.
  2. В отдельной миске приготовьте маринад, смешав сметану, томатную пасту, соль, прованские травы и растительное масло.
  3. Полейте рыбу маринадом, затем завяжите пакет и хорошо перемешайте. Оставьте хек мариноваться на 20 минут.
  4. Пока рыба впитывает маринад, нарежьте баклажаны, помидоры и сладкий перец произвольными кусками. Приправьте их солью, добавьте розмарин и орегано, затем полейте оливковым маслом.
  5. Застелите противень пергаментом. Выложите овощи по краям, а в центре сделайте "подушку" из крупно нарезанных колец лука.
  6. Положите на лук кусочки рыбы, накройте всё пергаментом и отправьте запекаться в духовку на 30-35 минут при температуре 200°C.

Уточнения

Мерлу́зы или хе́ки (лат. Merluccius), — род рыб из монотипического семейства мерлузовых (Merlucciidae). В состав рода включают 16 видов.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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