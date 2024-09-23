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Делаем вкусный бисквит: идеи пикантных пропиток

Идеи пропитки для бисквита
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Еда

Шоколадная начинка

Добавьте в бисквит шоколадную начинку. Вы можете использовать шоколадную стружку, шоколадную пасту или даже небольшой кусочек шоколада.

Идеи пропитки для бисквита
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY 3.0

Фруктовое варенье

Перед выпечкой положите ложку вашего любимого фруктового варенья в центр бисквита.

Ореховая паста

Намажьте бисквит ореховой пастой. Также сверху можно посыпать измельченными орехами.

Карамель

После выпечки сбрызните бисквит теплым карамельным соусом, чтобы получить сладкое угощение.

Сыр и зелень

Если вы предпочитаете пикантный бисквит, перед выпечкой вмешайте в тесто тертый сыр и зелень.

Специи и сахар

Перед выпечкой посыпьте бисквит смесью корицы и сахара для пряного вкуса.

Цедра цитрусовых

Добавьте в тесто цедру апельсинов, лимонов для цитрусового вкуса.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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