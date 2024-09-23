Делаем вкусный бисквит: идеи пикантных пропиток

Добавьте в бисквит шоколадную начинку. Вы можете использовать шоколадную стружку, шоколадную пасту или даже небольшой кусочек шоколада.
Перед выпечкой положите ложку вашего любимого фруктового варенья в центр бисквита.
Намажьте бисквит ореховой пастой. Также сверху можно посыпать измельченными орехами.
После выпечки сбрызните бисквит теплым карамельным соусом, чтобы получить сладкое угощение.
Если вы предпочитаете пикантный бисквит, перед выпечкой вмешайте в тесто тертый сыр и зелень.
Перед выпечкой посыпьте бисквит смесью корицы и сахара для пряного вкуса.
Добавьте в тесто цедру апельсинов, лимонов для цитрусового вкуса.
Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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