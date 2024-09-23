Готовим вкуснейшие оладьи с тыквой и курагой на завтрак

Как приготовить восхитительные оладьи с тыквой и курагой

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных оладий с тыквой и курагой. Блюдо идеально подойдёт для завтрака. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Тыква — 300 г

Мука — 60 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 30 г

Курага — 60 г

Молотая корица — 0,25 ч.л.

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — 1 щепотка

Приготовление:

Очистить тыкву от кожуры и семян. Натереть её на крупной тёрке. Нарезать курагу маленькими кусочками. В миске соединить тыкву, курагу, яйцо, сахар, соль, муку и корицу. Тщательно перемешать. На сковороду налить подсолнечное масло. Разогреть. Выкладывать на сковороду по 2 столовые ложки теста. Обжаривать. Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

