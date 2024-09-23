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Готовим вкуснейшие оладьи с тыквой и курагой на завтрак

Как приготовить восхитительные оладьи с тыквой и курагой
1:01
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных оладий с тыквой и курагой. Блюдо идеально подойдёт для завтрака. Рассказываем, как его приготовить.

Как приготовить восхитительные оладьи с тыквой и курагой
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Тыква — 300 г
  • Мука — 60 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 30 г
  • Курага — 60 г
  • Молотая корица — 0,25 ч.л.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — 1 щепотка

Приготовление:

  1. Очистить тыкву от кожуры и семян. Натереть её на крупной тёрке.
  2. Нарезать курагу маленькими кусочками. 
  3. В миске соединить тыкву, курагу, яйцо, сахар, соль, муку и корицу. Тщательно перемешать.
  4. На сковороду налить подсолнечное масло. Разогреть.
  5. Выкладывать на сковороду по 2 столовые ложки теста. Обжаривать. Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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