Готовим вкуснейшие оладьи с тыквой и курагой на завтрак

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных оладий с тыквой и курагой. Блюдо идеально подойдёт для завтрака. Рассказываем, как его приготовить.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.
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