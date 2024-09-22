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Как приготовить вкуснейшие помидоры, фаршированные брынзой и оливками

Готовим вкуснейшие помидоры, фаршированные брынзой и оливками
0:57
Еда

Помидоры, фаршированные брынзой и оливками станут отличной закуской для стола. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами и красивым внешним видом. Раскрываем рецепт этого восхитительного угощения.

Готовим вкуснейшие помидоры, фаршированные брынзой и оливками
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

  • Помидор — 300 г
  • Брынза — 150 г
  • Оливки без косточек — 40 г
  • Петрушка — 3 веточки
  • Лимон — 1 шт.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать оливки маленькими кусочками.
  2. Нашинковать петрушку.
  3. Выжать немного сока из лимона.
  4. В миске соединить брынзу, оливки, лимонный сок, подсолнечное масло, соль и петрушку. Тщательно перемешать. Начинка готова.
  5. Разрезать помидоры на 2 половинки. Удалить сердцевинки.
  6. Нафаршировать помидоры начинкой. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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