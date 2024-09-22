Как приготовить вкуснейшие помидоры, фаршированные брынзой и оливками

Помидоры, фаршированные брынзой и оливками станут отличной закуской для стола. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами и красивым внешним видом. Раскрываем рецепт этого восхитительного угощения.
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Ингредиенты:
Помидор — 300 г
Брынза — 150 г
Оливки без косточек — 40 г
Петрушка — 3 веточки
Лимон — 1 шт.
Подсолнечное масло — 2 ст.л.
Соль — по вкусу
Приготовление:
Нарезать оливки маленькими кусочками.
Нашинковать петрушку.
Выжать немного сока из лимона.
В миске соединить брынзу, оливки, лимонный сок, подсолнечное масло, соль и петрушку. Тщательно перемешать. Начинка готова.
Разрезать помидоры на 2 половинки. Удалить сердцевинки.