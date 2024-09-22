Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 лучших ежедневных упражнений для женщин старше 50 лет для похудения
Пляжный отдых vs экскурсионный туризм: где найти баланс для идеального путешествия
Как размер томатов влияет на их питательную ценность
Электромобиль Tesla Semi попал в аварию и вызвал масштабный пожар в Калифорнии
Странные причины заложенности носа
Эксперты рассказали про шесть способов заработка на золоте
Туристы стали чаще отдыхать за городом в сентябре
Избавляемся от поросли: комплексный подход для чистого и ухоженного участка
Зафиксирована змея в Германии, яд которой убивает человека на следующий день

Яблочное пюре на зиму: выбирайте для него сладкие плоды, потому что сахара здесь — минимум

Стерилизованное яблочное пюре на зиму: в этом рецепте совсем мало сахара
1:04
Еда

Этот рецепт предусматривает минимальное количество сахара, поэтому лучше использовать сладкие сорта яблок.

Стерилизованное яблочное пюре на зиму: в этом рецепте совсем мало сахара
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 1 500 г яблок (очищенные от семенных коробочек),
  • 150 мл воды,
  • 3 столовые ложки сахара.

Приготовление:

  1. Нарежьте очищенные яблоки и поместите их в кастрюлю, добавьте воду.
  2. Доведите до кипения и варите на слабом огне 10 минут, постоянно помешивая.
  3. Добавьте сахар, пюрируйте массу с помощью блендера и продолжайте готовить ещё 5-7 минут.
  4. Разложите яблочное пюре по четырём стерилизованным пол-литровым банкам и прикройте крышками.
  5. Поставьте банки в кастрюлю с полотенцем на дне и залейте горячей водой до уровня плечиков банок.
  6. Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь и стерилизуйте банки в течение 20 минут. После этого закатайте банки и остудите их под пледом.

Приятного аппетита и удачных заготовок!

Уточнения

Яблочное пюре — плодовое пюре, протёртая масса из свежих или сульфитированных яблок, преимущественно со светло-зелёной мякотью кисло-сладкого вкуса: сортов антоновка и папировка. Яблочное пюре представляет собой однородную, равномерно протёртую массу светло-жёлтого или светло-зелёного цвета и натурального вкуса. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
152-мм пушка "Гиацинт-Б". Мощный голос российской артиллерии Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой
Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой
Последние материалы
Как размер томатов влияет на их питательную ценность
Стерилизованное яблочное пюре на зиму: в этом рецепте совсем мало сахара
Электромобиль Tesla Semi попал в аварию и вызвал масштабный пожар в Калифорнии
Странные причины заложенности носа
Эксперты рассказали про шесть способов заработка на золоте
Туристы стали чаще отдыхать за городом в сентябре
Избавляемся от поросли: комплексный подход для чистого и ухоженного участка
Зафиксирована змея в Германии, яд которой убивает человека на следующий день
Китайская экономика замедляется: инвестиции уходят из страны
Как избежать распространённых ошибок при уборке в ванной комнате
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.