Яблочное пюре на зиму: выбирайте для него сладкие плоды, потому что сахара здесь — минимум

Этот рецепт предусматривает минимальное количество сахара, поэтому лучше использовать сладкие сорта яблок.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита и удачных заготовок!
Яблочное пюре — плодовое пюре, протёртая масса из свежих или сульфитированных яблок, преимущественно со светло-зелёной мякотью кисло-сладкого вкуса: сортов антоновка и папировка. Яблочное пюре представляет собой однородную, равномерно протёртую массу светло-жёлтого или светло-зелёного цвета и натурального вкуса.
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