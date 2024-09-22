Яблочное пюре на зиму: выбирайте для него сладкие плоды, потому что сахара здесь — минимум

Стерилизованное яблочное пюре на зиму: в этом рецепте совсем мало сахара

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт предусматривает минимальное количество сахара, поэтому лучше использовать сладкие сорта яблок.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

1 500 г яблок (очищенные от семенных коробочек),

150 мл воды,

3 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Нарежьте очищенные яблоки и поместите их в кастрюлю, добавьте воду. Доведите до кипения и варите на слабом огне 10 минут, постоянно помешивая. Добавьте сахар, пюрируйте массу с помощью блендера и продолжайте готовить ещё 5-7 минут. Разложите яблочное пюре по четырём стерилизованным пол-литровым банкам и прикройте крышками. Поставьте банки в кастрюлю с полотенцем на дне и залейте горячей водой до уровня плечиков банок. Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь и стерилизуйте банки в течение 20 минут. После этого закатайте банки и остудите их под пледом.

Приятного аппетита и удачных заготовок!

Уточнения

Яблочное пюре — плодовое пюре, протёртая масса из свежих или сульфитированных яблок, преимущественно со светло-зелёной мякотью кисло-сладкого вкуса: сортов антоновка и папировка. Яблочное пюре представляет собой однородную, равномерно протёртую массу светло-жёлтого или светло-зелёного цвета и натурального вкуса.

