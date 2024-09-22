Сплошная нежность: запеканка из кабачков с соусом бешамель

Это нежное блюдо готовится из простых ингредиентов и порадует вас своим волшебным сливочным вкусом.
Количество порций: 4
Ингредиенты:
Приготовление:
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Бешаме́ль (фр. béchamel, также белый соус) — базовый соус на основе ру (термически обработанная смесь муки и жира, используется как загуститель) и молока. Употребляется в качестве соуса ко многим блюдам европейской кухни, а также основы для различных соусов.
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