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Сплошная нежность: запеканка из кабачков с соусом бешамель

Запеканка из кабачков с соусом бешамель: очень нежная и восхитительно вкусная
1:14
Еда

Это нежное блюдо готовится из простых ингредиентов и порадует вас своим волшебным сливочным вкусом.

Запеканка из кабачков с соусом бешамель: очень нежная и восхитительно вкусная
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Количество порций: 4

Ингредиенты:

  • Молодые кабачки — 4 штуки,
  • Сливочное масло — 2 ст. ложки + немного для смазывания формы,
  • Пшеничная мука — 2 ст. ложки,
  • Молоко — 600 мл,
  • Соль — 0,5 ч. ложки,
  • Молотый чёрный перец — по вкусу,
  • Молотый мускатный орех — 1 щепотка.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачки тонкими пластинками.
  2. Растопите сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте просеянную муку и размешивайте смесь в течение минуты-полторы.
  3. Постепенно влейте молоко, добавьте соль, перец и мускатный орех. Постоянно помешивайте, пока соус не загустеет.
  4. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите слой кабачков и полейте приготовленным соусом. Повторите эту процедуру несколько раз, пока не закончатся кабачки.
  5. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180°C духовку и запекайте около 40 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Бешаме́ль (фр. béchamel, также белый соус) — базовый соус на основе ру (термически обработанная смесь муки и жира, используется как загуститель) и молока. Употребляется в качестве соуса ко многим блюдам европейской кухни, а также основы для различных соусов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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