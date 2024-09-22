Сплошная нежность: запеканка из кабачков с соусом бешамель

Запеканка из кабачков с соусом бешамель: очень нежная и восхитительно вкусная

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Это нежное блюдо готовится из простых ингредиентов и порадует вас своим волшебным сливочным вкусом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Количество порций: 4

Ингредиенты:

Молодые кабачки — 4 штуки,

Сливочное масло — 2 ст. ложки + немного для смазывания формы,

Пшеничная мука — 2 ст. ложки,

Молоко — 600 мл,

Соль — 0,5 ч. ложки,

Молотый чёрный перец — по вкусу,

Молотый мускатный орех — 1 щепотка.

Приготовление:

Нарежьте кабачки тонкими пластинками. Растопите сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте просеянную муку и размешивайте смесь в течение минуты-полторы. Постепенно влейте молоко, добавьте соль, перец и мускатный орех. Постоянно помешивайте, пока соус не загустеет. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите слой кабачков и полейте приготовленным соусом. Повторите эту процедуру несколько раз, пока не закончатся кабачки. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180°C духовку и запекайте около 40 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



Бешаме́ль (фр. béchamel, также белый соус) — базовый соус на основе ру (термически обработанная смесь муки и жира, используется как загуститель) и молока. Употребляется в качестве соуса ко многим блюдам европейской кухни, а также основы для различных соусов.

