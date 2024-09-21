Если попалась жёсткая тыква: две хитрости, которые помогут разделать её в два счёта

Как можно без труда разделать тыкву с жёсткой кожурой?

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Прежде чем приступить к приготовлению блюда из тыквы, необходимо её правильно разделать. Этот процесс может казаться трудоёмким, но если знать пару хитростей, он станет гораздо проще.

Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, CC BY 2.0

Спелая тыква прекрасно подходит для различных блюд: варенья, выпечки, крем-супов, каш и гарниров. Как только вы принесли этот главный осенний овощ на кухню, советуем не откладывать его обработку, так как со временем кожура тыквы становится жёстче.

Для разделки тыквы лучше всего использовать нож для хлеба. Начните с того, что разделите вымытую тыкву на половинки, а затем на более мелкие кусочки. После этого её можно начать чистить. Хоть кожуру можно срезать ножом, овощечистка сделает этот процесс удобнее.

Если вы столкнулись с тыквой с очень жесткой кожурой, её будет трудно нарезать и почистить. В этом помогут кулинарные хитрости.

Для размягчения кожуры, погрузите тыкву в глубокую ёмкость с водой, чтобы жидкость полностью покрывала овощ. Оставьте на 10-12 часов, после чего кожура станет более мягкой.

Маленькую тыкву, которую вы собираетесь запекать или варить, можно прогреть в микроволновке в течение 1-1,5 минут. Если тыква крупная, поместите её в разогретую до 180°C духовку на 3 минуты. Небольшая тепловая обработка облегчит дальнейшую работу с овощем, сэкономив ваши силы и время.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

