Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инвесторы снова гонятся за индийскими акциями
Компост или жидкое удобрение: 2 способа переработки опавших яблок на даче
Обои с абстрактными узорами: тренды 2024 года
Тяга нижнего блока: основные преимущества
Учёные раскрыли историю исчезновения древнего вида осы
Спасение туристки на пляже в Италии обернулось для спасателя крупным штрафом
Европа изменит свой тон в отношении мигрантов
The Lancet: избыток газировки в рационе может вызвать инсульт
Ошеломляющий результат: как приготовить нежнейший омлет без молока

Если попалась жёсткая тыква: две хитрости, которые помогут разделать её в два счёта

Как можно без труда разделать тыкву с жёсткой кожурой?
1:35
Еда

Прежде чем приступить к приготовлению блюда из тыквы, необходимо её правильно разделать. Этот процесс может казаться трудоёмким, но если знать пару хитростей, он станет гораздо проще.

Как можно без труда разделать тыкву с жёсткой кожурой?
Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, CC BY 2.0

Спелая тыква прекрасно подходит для различных блюд: варенья, выпечки, крем-супов, каш и гарниров. Как только вы принесли этот главный осенний овощ на кухню, советуем не откладывать его обработку, так как со временем кожура тыквы становится жёстче.

Для разделки тыквы лучше всего использовать нож для хлеба. Начните с того, что разделите вымытую тыкву на половинки, а затем на более мелкие кусочки. После этого её можно начать чистить. Хоть кожуру можно срезать ножом, овощечистка сделает этот процесс удобнее.

Если вы столкнулись с тыквой с очень жесткой кожурой, её будет трудно нарезать и почистить. В этом помогут кулинарные хитрости.

Для размягчения кожуры, погрузите тыкву в глубокую ёмкость с водой, чтобы жидкость полностью покрывала овощ. Оставьте на 10-12 часов, после чего кожура станет более мягкой.

Маленькую тыкву, которую вы собираетесь запекать или варить, можно прогреть в микроволновке в течение 1-1,5 минут. Если тыква крупная, поместите её в разогретую до 180°C духовку на 3 минуты. Небольшая тепловая обработка облегчит дальнейшую работу с овощем, сэкономив ваши силы и время.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов"
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
152-мм пушка "Гиацинт-Б". Мощный голос российской артиллерии Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой
Колёса снова блестят: простой способ очистки дисков без автомойки
Колёса снова блестят: простой способ очистки дисков без автомойки
Последние материалы
Инвесторы снова гонятся за индийскими акциями
Компост или жидкое удобрение: 2 способа переработки опавших яблок на даче
Обои с абстрактными узорами: тренды 2024 года
Как можно без труда разделать тыкву с жёсткой кожурой?
Тяга нижнего блока: основные преимущества
Учёные раскрыли историю исчезновения древнего вида осы
Спасение туристки на пляже в Италии обернулось для спасателя крупным штрафом
Европа изменит свой тон в отношении мигрантов
The Lancet: избыток газировки в рационе может вызвать инсульт
Ошеломляющий результат: как приготовить нежнейший омлет без молока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.