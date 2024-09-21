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Этот советский рецепт теста сделает ваши пирожки неповторимыми!

Пирожки, которые покорили СССР: по рецепту шеф-повара
1:49
Еда

Все, кто вырос в Советском Союзе, наверняка помнят вкус пирожков и беляшей, которые можно было купить в любом вокзальном буфете. Эти пирожки стали настоящим эталоном вкуса, и многие хозяйки годами пытались повторить этот рецепт дома. Теперь секрет идеального теста наконец-то раскрыт!

Пирожки, которые покорили СССР: по рецепту шеф-повара
Фото: commons.wikimedia. org by Vidor, PDM

Для приготовления теста вам понадобятся:

  • пшеничная мука высшего сорта;
  • картофельный отвар;
  • вареный картофель;
  • сырое куриное яйцо;
  • растительное масло;
  • соль;
  • сахар;
  • быстродействующие дрожжи.

Как приготовить:

Просейте муку, добавьте дрожжи, сахар, соль и перемешайте венчиком.
В отдельной миске смешайте сырое яйцо и пюре из отварного картофеля до однородности.

Влейте теплый картофельный отвар и добавьте столовую ложку растительного масла. Перемешайте смесь вилкой или блендером.

Постепенно добавляйте муку с дрожжами в жидкую смесь, постоянно перемешивая. Когда тесто станет плотнее, замешивайте его руками 10-15 минут.
В результате должно получиться гладкое, мягкое и немного липкое тесто.

Переложите тесто в смазанную маслом миску и оставьте в теплом месте на час.
После этого обомните тесто и оставьте его ещё на 40 минут для подъема. Миску можно накрыть пищевой пленкой или полотенцем. Тесто хорошо поднимется, увеличившись примерно втрое.

Для начинки можно использовать мясной фарш, жареную капусту, варенье, грибы, лук с вареными яйцами и другие знакомые с детства ингредиенты.

Жарьте пирожки в большом количестве растительного масла — так они получатся особенно вкусными.

Уточнения

Пирожóк (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.  

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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