Как приготовить нежные и пышные сырники с бананом: простой пошаговый рецепт для вкусного завтрака

Рецепт творожных сырников с бананом — простой и быстрый способ приготовить вкусный и полезный завтрак. Лёгкий процесс приготовления, доступные ингредиенты и приятный вкус делают эти сырники отличным вариантом для всей семьи.
Список ингредиентов:
Творог 9% — 250 г;
Банан — 1 шт.;
Яйцо — 1 шт.;
Рисовая мука — 4 ст. л.;
Мука для панировки — 2-3 ст. л.;
Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление:
Разомните творог, чтобы избавиться от комочков. Банан нужно размять вилкой до состояния пюре и добавить к нему яйцо. Соедините все ингредиенты в одной миске и постепенно введите рисовую муку, тщательно перемешивая тесто. Оно должно получиться густым и слегка липким.
Смоченными руками сформируйте одинаковые по размеру сырники, слегка приплюснув их сверху и снизу. Каждый сырник обваляйте в муке для панировки.
Разогрейте сковороду, слегка сбрызните её растительным маслом и обжаривайте сырники с обеих сторон до появления золотистой корочки. После этого накройте сковороду крышкой на несколько минут, а затем снимите её, чтобы корочка окончательно схватилась.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).
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