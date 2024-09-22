Как приготовить нежные и пышные сырники с бананом: простой пошаговый рецепт для вкусного завтрака

Как приготовить пышные и нежные сырники с бананом без сахара

Рецепт творожных сырников с бананом — простой и быстрый способ приготовить вкусный и полезный завтрак. Лёгкий процесс приготовления, доступные ингредиенты и приятный вкус делают эти сырники отличным вариантом для всей семьи.

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Список ингредиентов:

Творог 9% — 250 г;

Банан — 1 шт.;

Яйцо — 1 шт.;

Рисовая мука — 4 ст. л.;

Мука для панировки — 2-3 ст. л.;

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Разомните творог, чтобы избавиться от комочков. Банан нужно размять вилкой до состояния пюре и добавить к нему яйцо. Соедините все ингредиенты в одной миске и постепенно введите рисовую муку, тщательно перемешивая тесто. Оно должно получиться густым и слегка липким.

Смоченными руками сформируйте одинаковые по размеру сырники, слегка приплюснув их сверху и снизу. Каждый сырник обваляйте в муке для панировки.

Разогрейте сковороду, слегка сбрызните её растительным маслом и обжаривайте сырники с обеих сторон до появления золотистой корочки. После этого накройте сковороду крышкой на несколько минут, а затем снимите её, чтобы корочка окончательно схватилась.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.



Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

