Лучшая кабачковая икра: секреты, которые должен знать каждый

Вкусная икра из кабачков: секреты приготовления от шефов

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковая икра — это классика, которая навевает ностальгию по студенческим временам. А ведь что за студент, если он не знает вкуса этого простого, но восхитительного блюда? Мы расскажем, как приготовить овощную закуску, которая может исчезнуть с полок до наступления зимы, так что готовьте с запасом!

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг;

репчатый лук — 250 г;

томатная паста — 70 г;

уксус — 20 г;

корень сельдерея — 250 г;

чеснок — 3-4 зубчика;

растительное масло — 3-4 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Как готовить:

Кабачки нужно помыть, очистить от кожицы и семян, затем нарезать кубиками размером до 3 см. Нарезанные кабачки выкладываются в кастрюлю с толстым дном, добавляются масло, соль, и тушатся на слабом огне 30-40 минут. Пока кабачки тушатся, нарежьте лук и обжарьте его вместе с чесноком до мягкости. Корень сельдерея лучше натереть на терке и добавить к луку на сковороду. Овощи нужно обжаривать примерно 15 минут, регулярно помешивая. После этого добавляем обжаренные овощи и томатную пасту к тушеным кабачкам и готовим ещё 5 минут. Влейте уксус, добавьте сахар и перец. Как только овощи готовы, измельчите их блендером. Разлейте икру по стерилизованным банкам и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут для полной готовности.

Уточнения

Овощная икра — холодное закусочное кушанье (тип салата) из измельчённых овощей или грибов (грибная икра). Известны икра из баклажанов (баклажанная икра), кабачков (кабачковая икра), моркови (морковная икра), помидоров, свёклы (свекольная икра) и т. д.



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