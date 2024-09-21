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Лучшая кабачковая икра: секреты, которые должен знать каждый

Вкусная икра из кабачков: секреты приготовления от шефов
1:43
Еда

Кабачковая икра — это классика, которая навевает ностальгию по студенческим временам. А ведь что за студент, если он не знает вкуса этого простого, но восхитительного блюда? Мы расскажем, как приготовить овощную закуску, которая может исчезнуть с полок до наступления зимы, так что готовьте с запасом!

Вкусная икра из кабачков: секреты приготовления от шефов
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 кг;
  • репчатый лук — 250 г;
  • томатная паста — 70 г;
  • уксус — 20 г;
  • корень сельдерея — 250 г;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • растительное масло — 3-4 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Как готовить:

  1. Кабачки нужно помыть, очистить от кожицы и семян, затем нарезать кубиками размером до 3 см.
  2. Нарезанные кабачки выкладываются в кастрюлю с толстым дном, добавляются масло, соль, и тушатся на слабом огне 30-40 минут.
  3. Пока кабачки тушатся, нарежьте лук и обжарьте его вместе с чесноком до мягкости. Корень сельдерея лучше натереть на терке и добавить к луку на сковороду.
  4. Овощи нужно обжаривать примерно 15 минут, регулярно помешивая.
  5. После этого добавляем обжаренные овощи и томатную пасту к тушеным кабачкам и готовим ещё 5 минут.
  6. Влейте уксус, добавьте сахар и перец. Как только овощи готовы, измельчите их блендером.
  7. Разлейте икру по стерилизованным банкам и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут для полной готовности.

Уточнения

Овощная икра — холодное закусочное кушанье (тип салата) из измельчённых овощей или грибов (грибная икра). Известны икра из баклажанов (баклажанная икра), кабачков (кабачковая икра), моркови (морковная икра), помидоров, свёклы (свекольная икра) и т. д.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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