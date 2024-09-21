Лучшая кабачковая икра: секреты, которые должен знать каждый

Кабачковая икра — это классика, которая навевает ностальгию по студенческим временам. А ведь что за студент, если он не знает вкуса этого простого, но восхитительного блюда? Мы расскажем, как приготовить овощную закуску, которая может исчезнуть с полок до наступления зимы, так что готовьте с запасом!
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
кабачки — 1 кг;
репчатый лук — 250 г;
томатная паста — 70 г;
уксус — 20 г;
корень сельдерея — 250 г;
чеснок — 3-4 зубчика;
растительное масло — 3-4 ст. л.;
сахар — 2 ст. л.;
соль и перец — по вкусу.
Как готовить:
Кабачки нужно помыть, очистить от кожицы и семян, затем нарезать кубиками размером до 3 см.
Нарезанные кабачки выкладываются в кастрюлю с толстым дном, добавляются масло, соль, и тушатся на слабом огне 30-40 минут.
Пока кабачки тушатся, нарежьте лук и обжарьте его вместе с чесноком до мягкости. Корень сельдерея лучше натереть на терке и добавить к луку на сковороду.
Овощи нужно обжаривать примерно 15 минут, регулярно помешивая.
После этого добавляем обжаренные овощи и томатную пасту к тушеным кабачкам и готовим ещё 5 минут.
Влейте уксус, добавьте сахар и перец. Как только овощи готовы, измельчите их блендером.
Разлейте икру по стерилизованным банкам и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут для полной готовности.
Уточнения
Овощная икра — холодное закусочное кушанье (тип салата) из измельчённых овощей или грибов (грибная икра). Известны икра из баклажанов (баклажанная икра), кабачков (кабачковая икра), моркови (морковная икра), помидоров, свёклы (свекольная икра) и т. д.