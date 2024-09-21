Как приготовить беляши с хрустящей корочкой и сочной начинкой

Рецепт сочных беляшей: советы от профессиональных поваров

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Беляши выгодно отличаются от продуктов фастфуда тем, что для их приготовления не требуется сложная обработка мяса и теста. Эти мясные пирожки всегда получаются сочными и ароматными, если соблюсти несколько важных правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z ..., CC BY-SA 3.0

Секреты сочных беляшей:

Как и в случае с пельменями, главное — соблюсти баланс между количеством мяса и теста. Тесто не должно быть слишком тонким или толстым. Помимо этого, на вкус беляшей влияют качество теста, начинки, наличие отверстия в пирожке, температура жарки и даже качество сковороды.

Тесто: самое удачное тесто — на основе картофеля. Оно быстро подходит, остается пышным, долго не черствеет и не сохнет. Муку всегда просеивают, а готовому тесту дают постоять примерно час.

Фарш: для начинки можно использовать баранину, свинину, говядину или курицу. В фарш обязательно добавляют лук в соотношении 1:1 с мясом, соль и перец. Для сочности добавляют холодную воду или молоко. Этот фарш лучше всего оставить на ночь в холодильнике, чтобы он пропитался ароматами.

Жарка: для жарки нужна широкая сковорода с толстым дном. Беляши начинают жарить с той стороны, где есть отверстие. На каждую сторону уходит примерно 5 минут. Масло должно покрывать пирожки полностью или их нужно поливать сверху, используя ложку. Жарить беляши следует на открытой сковороде до образования ровного золотистого цвета и хрустящей корочки.

Приятного аппетита!

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