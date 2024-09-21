Как приготовить вкусный и полезный паштет с яйцами и сыром

Секреты вкусного яично-сырного паштета: рецепт от шефа

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Изобилие продуктов на полках магазинов постепенно приводит к тому, что многие хозяйки отказываются от домашней готовки.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Public domain

Однако домашняя кухня позволяет создать нечто особенное, ведь только дома можно приготовить блюда, которые радуют и вкус, и аромат.

Сегодня расскажем, как приготовить нежный и ароматный яично-сырный паштет с чесноком — настоящее кулинарное наслаждение.

Что понадобится:

4 яйца;

100 г творожного сыра;

соль, перец по вкусу;

1 зубчик чеснока.

Как готовить:

Сварите яйца вкрутую, остудите их и очистите. Разрежьте яйца на части и положите в миску вместе с творожным сыром. Добавьте соль и специи по вкусу. Очистите и измельчите чеснок, добавьте его в миску. С помощью блендера измельчите все ингредиенты до однородной консистенции. Для пикантности добавьте черный или красный перец. Можно также мелко порубить свежий укроп для контраста вкуса и еще раз перемешать блендером.

На выходе у вас получится нежная кремовая паста, идеально подходящая для намазывания на хлеб, тосты или крекеры. Приятного аппетита!

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.



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