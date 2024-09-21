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Как приготовить вкусный и полезный паштет с яйцами и сыром

Секреты вкусного яично-сырного паштета: рецепт от шефа
1:18
Еда

Изобилие продуктов на полках магазинов постепенно приводит к тому, что многие хозяйки отказываются от домашней готовки.

Секреты вкусного яично-сырного паштета: рецепт от шефа
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Public domain

Однако домашняя кухня позволяет создать нечто особенное, ведь только дома можно приготовить блюда, которые радуют и вкус, и аромат.

Сегодня расскажем, как приготовить нежный и ароматный яично-сырный паштет с чесноком — настоящее кулинарное наслаждение.

Что понадобится:

  • 4 яйца;
  • 100 г творожного сыра;
  • соль, перец по вкусу;
  • 1 зубчик чеснока.

Как готовить:

  1. Сварите яйца вкрутую, остудите их и очистите.
  2. Разрежьте яйца на части и положите в миску вместе с творожным сыром.
  3. Добавьте соль и специи по вкусу.
  4. Очистите и измельчите чеснок, добавьте его в миску.
  5. С помощью блендера измельчите все ингредиенты до однородной консистенции.
  6. Для пикантности добавьте черный или красный перец. Можно также мелко порубить свежий укроп для контраста вкуса и еще раз перемешать блендером.

На выходе у вас получится нежная кремовая паста, идеально подходящая для намазывания на хлеб, тосты или крекеры. Приятного аппетита!

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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