Как приготовить вкусный и полезный паштет с яйцами и сыром

Изобилие продуктов на полках магазинов постепенно приводит к тому, что многие хозяйки отказываются от домашней готовки.
Однако домашняя кухня позволяет создать нечто особенное, ведь только дома можно приготовить блюда, которые радуют и вкус, и аромат.
Сегодня расскажем, как приготовить нежный и ароматный яично-сырный паштет с чесноком — настоящее кулинарное наслаждение.
Что понадобится:
Как готовить:
На выходе у вас получится нежная кремовая паста, идеально подходящая для намазывания на хлеб, тосты или крекеры. Приятного аппетита!
Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.
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