Как приготовить на ужин вкуснейшие котлеты из крабовых палочек с сыром

Котлеты из крабовых палочек с сыром — идеальный вариант для ужина. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Кроме того, его достаточно легко приготовить. Раскрываем рецепт этих восхитительных котлет.
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Ингредиенты:
Крабовые палочки — 200 г
Твёрдый сыр — 150 г
Яйцо — 2 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Мука — 4 ст.л.
Подсолнечное масло — 2 ст.л.
Соль — по вкусу
Приготовление:
Натереть крабовые палочки и сыр на мелкой тёрке.
Пропустить чеснок через пресс.
В миске соединить крабовые палочки, сыр, чеснок, яйца и соль. Перемешать.
Скатать шарики из получившейся массы. Приплющить их.
Насыпать в миску муку. Обвалять в ней шарики.
Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить котлеты. Приятного аппетита!