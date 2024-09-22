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Как приготовить на ужин вкуснейшие котлеты из крабовых палочек с сыром

Готовим восхитительные котлеты из крабовых палочек с сыром
1:01
Еда

Котлеты из крабовых палочек с сыром — идеальный вариант для ужина. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Кроме того, его достаточно легко приготовить. Раскрываем рецепт этих восхитительных котлет.

Готовим восхитительные котлеты из крабовых палочек с сыром
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки — 200 г
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Мука — 4 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Натереть крабовые палочки и сыр на мелкой тёрке. 
  2. Пропустить чеснок через пресс.
  3. В миске соединить крабовые палочки, сыр, чеснок, яйца и соль. Перемешать. 
  4. Скатать шарики из получившейся массы. Приплющить их.
  5. Насыпать в миску муку. Обвалять в ней шарики.
  6. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить котлеты. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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