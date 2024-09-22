Как приготовить на ужин вкуснейшие котлеты из крабовых палочек с сыром

Готовим восхитительные котлеты из крабовых палочек с сыром

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты из крабовых палочек с сыром — идеальный вариант для ужина. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Кроме того, его достаточно легко приготовить. Раскрываем рецепт этих восхитительных котлет.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 200 г

Твёрдый сыр — 150 г

Яйцо — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Мука — 4 ст.л.

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Натереть крабовые палочки и сыр на мелкой тёрке. Пропустить чеснок через пресс. В миске соединить крабовые палочки, сыр, чеснок, яйца и соль. Перемешать. Скатать шарики из получившейся массы. Приплющить их. Насыпать в миску муку. Обвалять в ней шарики. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить котлеты. Приятного аппетита!