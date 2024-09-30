Малиновое варенье и его реальная польза для организма

Почему варенье теряет часть своих полезных свойств

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите малиновое варенье так же сильно, как Карлсон? Сегодня ваш праздник — День малинового варенья! Мы обсудили его пользу с превентивным и спортивным нутрициологом Оксаной Николенко.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, PDM

Существует мнение, что малиновое варенье помогает сбить высокую температуру. Но, к сожалению, это всего лишь миф. Хотя малина содержит салициловую кислоту, её количество слишком мало, чтобы оказывать жаропонижающее действие.

Однако малина богата другими полезными веществами, такими как витамин C, антиоксиданты и клетчатка. Эти элементы сохраняются и в варенье, но свежие ягоды всё же гораздо полезнее. Нагревание в процессе приготовления варенья разрушает многие полезные вещества. Эксперт советует замораживать малину на зиму — так сохраняется больше витаминов и минералов, которые особенно нужны организму в холодное время года.

Малина — это отличное средство для поддержания здоровья, но только в свежем, замороженном или протёртом виде. Ведь витамин С начинает разрушаться уже при температуре 70 градусов.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



