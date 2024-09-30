Диетолог о супах: почему борщ и щи — не лучшие блюда для здоровья

Нужно ли есть суп каждый день для здоровья

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

С детства нам говорили: "Ни дня без супа", утверждая, что отказ от первого блюда может вызвать проблемы с пищеварением. Но так ли это на самом деле? Диетолог София Кованова рассказала об этом в интервью для NEWS. ru.

Фото: flickr.com by Govisity / Tip na Trip / kosice.guide, CC BY 2.0

По словам специалиста, даже если полностью отказаться от супов, желудок и вся система ЖКТ продолжат работать в обычном режиме. Никаких серьёзных изменений в организме не произойдёт. Однако одно возможное последствие — это нормализация веса.

Отказ от супов может привести к похудению, что на первый взгляд кажется удивительным. Диетолог объяснила, что это связано с калорийностью супов. Многие супы готовятся на основе жирного бульона, а в их составе часто есть мясо и картофель — калорийные ингредиенты. Для тех, кто следит за фигурой, лучше делать акцент на лёгкие овощные супы — они не приведут к набору веса.

"Классический борщ или щи — это далеко не самые полезные блюда и не должны быть частью здорового рациона", — добавила София Кованова.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.



