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Как приготовить идеальную тыквенную кашу с рисом и орехами

Быстрый и полезный рецепт тыквенной каши
1:35
Еда

Тыквенная каша — одно из обязательных осенних блюд. Яркие плоды тыквы прекрасно сочетаются с различными крупами: пшеном, гречкой, овсянкой и рисом. Последний вариант считается классическим.

Быстрый и полезный рецепт тыквенной каши
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Приготовить тыквенную кашу с рисом можно всего за 40 минут, и для этого понадобится минимум ингредиентов: рис, тыква, сливки, сливочное масло, соль, сахар, кедровые орешки и миндальные лепестки.

Начните с того, что тщательно промойте рис и нарежьте тыкву кубиками. Затем отправьте их в кастрюлю, залейте кипятком и варите на слабом огне около 20 минут. Важно заливать ингредиенты именно кипятком, а не тёплой или прохладной водой — это ключевой момент для правильного приготовления.

После этого добавьте сахар, щепотку соли, сливки и сливочное масло. Продолжайте томить кашу на слабом огне ещё семь минут. Когда всё будет готово, взбейте кашу блендером до однородной массы и украсьте миндальными лепестками и кедровыми орешками.

Физиолог Александр Созыкин ранее отметил, что тыква содержит множество полезных элементов, таких как клетчатка, антиоксиданты, жирные кислоты омега-3, йод, калий, железо, кальций, магний, цинк, селен, фосфор и пектин. Регулярное употребление блюд из тыквы способствует улучшению работы сердечно-сосудистой и нервной систем.

Уточнения

Тыквенная каша — крупяная каша с добавлением мякоти тыквы. Тыквенную кашу готовят на воде или молоке, приправляют сахаром и заправляют сливочным маслом. Реже тыкву для каши запекают. Кашу с тыквой варят из риса, пшена, манной крупы или кукурузной крупы.
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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