Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Бородина эмоционально обратилась к новому возлюбленному: тебе плевать
Восстановление ногтей после неудачного маникюра: советы экспертов
Таиланд планирует открыть чартерные рейсы на Самуи и Краби для россиян в 2025 году
5 способов сократить коммунальные расходы и сберечь деньги
Быстрый и полезный рецепт тыквенной каши
Названы оптимальные позы для сна при боли в шее
Китайские археологи откопали самый древний в мире сыр
Эффективны ли EMS тренировки для похудения?
Почему нельзя поднимать щенка за лапы

Вкусный и полезный мармелад из тыквы без красителей

Как приготовить домашний мармелад без красителей
Еда

Диетологи называют мармелад одной из самых полезных сладостей, но это зависит от его состава: сколько в нем сахара, есть ли красители и вредные добавки. Чтобы не тратить время на поиски мармелада с натуральным составом, лучше приготовить его самостоятельно из сезонных плодов. Предлагаем рецепт необычного десерта из тыквы. В качестве загустителя используйте агар-агар, желатин или пектин.

Как приготовить домашний мармелад без красителей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для начала нарежьте тыкву на небольшие кубики и поместите их в кастрюлю, полностью залив водой. Доведите до кипения и варите до мягкости. В это время подготовьте загуститель: высыпьте его в небольшую миску или кружку и залейте водой.

Когда тыква станет мягкой, слейте лишнюю жидкость и измельчите её до состояния пюре. Добавьте сахар и лимонный сок, снова доведите до кипения. После полного растворения сахара добавьте загуститель и варите ещё около пяти минут.

Разлейте заготовку по формам и поставьте в холодильник. Через три часа вкусный и полезный мармелад будет готов.

Уточнения

Пекти́новые вещества́, или пекти́ны (от др.-греч. πηκτός — свернувшийся, замёрзший) — полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты. Присутствуют во всех высших растениях, особенно во фруктах, и в некоторых водных растениях — примером является взморник морской. Пектины, являясь структурным элементом растительных тканей, способствуют поддержанию в них тургора, повышают засухоустойчивость растений, устойчивость овощей и фруктов при хранении.

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных. В зависимости от сырья и целей применения имеет различные торговые названия: кроличий, мездровый (кожный), пергаментный, костный, рыбий (осетровый), столярный (костный) и т. д.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Последние материалы
Китайские археологи откопали самый древний в мире сыр
Эффективны ли EMS тренировки для похудения?
Почему нельзя поднимать щенка за лапы
Лавандовое масло: ваш новый помощник в борьбе с кожными проблемами
Как приготовить удобрение из сорняков и хлеба осенью
Певица IOWA заговорила о разлуке с годовалым сыном
Даня Милохин спел песню о России в бане: матушка-земля
Валерий Меладзе поддержал тяжелобольного Отара Кушанашвили: ты крут
Продажи жилья в новостройках Москвы снизились на треть
Нейропсихолог Бакшутова рассказала, как заставить себя работать, если совсем не хочется
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.