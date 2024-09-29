Вкусный и полезный мармелад из тыквы без красителей

Как приготовить домашний мармелад без красителей

Диетологи называют мармелад одной из самых полезных сладостей, но это зависит от его состава: сколько в нем сахара, есть ли красители и вредные добавки. Чтобы не тратить время на поиски мармелада с натуральным составом, лучше приготовить его самостоятельно из сезонных плодов. Предлагаем рецепт необычного десерта из тыквы. В качестве загустителя используйте агар-агар, желатин или пектин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для начала нарежьте тыкву на небольшие кубики и поместите их в кастрюлю, полностью залив водой. Доведите до кипения и варите до мягкости. В это время подготовьте загуститель: высыпьте его в небольшую миску или кружку и залейте водой.

Когда тыква станет мягкой, слейте лишнюю жидкость и измельчите её до состояния пюре. Добавьте сахар и лимонный сок, снова доведите до кипения. После полного растворения сахара добавьте загуститель и варите ещё около пяти минут.

Разлейте заготовку по формам и поставьте в холодильник. Через три часа вкусный и полезный мармелад будет готов.

Уточнения

Пекти́новые вещества́, или пекти́ны (от др.-греч. πηκτός — свернувшийся, замёрзший) — полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты. Присутствуют во всех высших растениях, особенно во фруктах, и в некоторых водных растениях — примером является взморник морской. Пектины, являясь структурным элементом растительных тканей, способствуют поддержанию в них тургора, повышают засухоустойчивость растений, устойчивость овощей и фруктов при хранении.



Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных. В зависимости от сырья и целей применения имеет различные торговые названия: кроличий, мездровый (кожный), пергаментный, костный, рыбий (осетровый), столярный (костный) и т. д.



