Как правильно заморозить облепиху, чтобы сохранить витамины

Как правильно употреблять облепиху круглый год

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Польза облепихи хорошо известна. Диетолог Ирина Писарева рассказала, как правильно употреблять эту ягоду, чтобы сохранить все её ценные свойства.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, PDM

Облепиха богата витаминами A, C, E, кальцием, железом, магнием, омега-3, 6 и 9, а также каротиноидами. Однако, чтобы эти полезные элементы не утратили свою ценность, ягоды нужно правильно готовить.

Специалист отметила, что тепловая обработка приводит к потере части полезных веществ. Поэтому лучше всего употреблять облепиху в свежем виде. Это помогает улучшить зрение, укрепить иммунитет, поддержать пищеварение и работу мозга.

При этом ягоды можно использовать не только в сезон. Заморозка сохраняет все питательные вещества, если её проводить правильно. Для этого ягоды сначала нужно тщательно промыть и просушить, а затем отправить в морозильник для длительного хранения.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.



