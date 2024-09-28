Как правильно заморозить облепиху, чтобы сохранить витамины

Польза облепихи хорошо известна. Диетолог Ирина Писарева рассказала, как правильно употреблять эту ягоду, чтобы сохранить все её ценные свойства.
Облепиха богата витаминами A, C, E, кальцием, железом, магнием, омега-3, 6 и 9, а также каротиноидами. Однако, чтобы эти полезные элементы не утратили свою ценность, ягоды нужно правильно готовить.
Специалист отметила, что тепловая обработка приводит к потере части полезных веществ. Поэтому лучше всего употреблять облепиху в свежем виде. Это помогает улучшить зрение, укрепить иммунитет, поддержать пищеварение и работу мозга.
При этом ягоды можно использовать не только в сезон. Заморозка сохраняет все питательные вещества, если её проводить правильно. Для этого ягоды сначала нужно тщательно промыть и просушить, а затем отправить в морозильник для длительного хранения.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
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