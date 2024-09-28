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Как правильно заморозить облепиху, чтобы сохранить витамины

Как правильно употреблять облепиху круглый год
1:01
Еда

Польза облепихи хорошо известна. Диетолог Ирина Писарева рассказала, как правильно употреблять эту ягоду, чтобы сохранить все её ценные свойства.

Как правильно употреблять облепиху круглый год
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, PDM

Облепиха богата витаминами A, C, E, кальцием, железом, магнием, омега-3, 6 и 9, а также каротиноидами. Однако, чтобы эти полезные элементы не утратили свою ценность, ягоды нужно правильно готовить.

Специалист отметила, что тепловая обработка приводит к потере части полезных веществ. Поэтому лучше всего употреблять облепиху в свежем виде. Это помогает улучшить зрение, укрепить иммунитет, поддержать пищеварение и работу мозга.

При этом ягоды можно использовать не только в сезон. Заморозка сохраняет все питательные вещества, если её проводить правильно. Для этого ягоды сначала нужно тщательно промыть и просушить, а затем отправить в морозильник для длительного хранения.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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