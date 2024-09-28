Птица, бобовые и овощи: как заменить мясо с пользой для организма

Вопрос о пользе или вреде мяса остаётся спорным. Какие риски связаны с его употреблением, и что с этим можно сделать?
В начале лета австралийские учёные опубликовали результаты исследования, которое показало, как сокращение мяса и молочных продуктов в рационе влияет на организм. Участники эксперимента вдвое уменьшили потребление этих продуктов, заменив их растительной пищей, включая тофу и бобовые. В результате у них снизился уровень холестерина в крови, что уменьшило риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако не только красное мясо может быть вредным. Обработанные мясные продукты, такие как сосиски, колбасы и копчености, также оказывают негативное воздействие на здоровье, вплоть до увеличения риска рака. Но полная замена мяса на растительные альтернативы не всегда решение. Исследование, проведённое учёными Института физической активности и питания Лаурой Марчезе и Катериной Ливингстон, показало, что растительные заменители мяса могут быть ещё более вредными. В таких продуктах часто содержится больше соли и меньше кальция, что может нанести вред организму.
Так что же рекомендуют учёные?
Во-первых, стоит обратить внимание на птицу, которая не оказывает негативного воздействия на здоровье.
Во-вторых, красное мясо, являясь важным источником белка, витаминов и минералов, всё же должно присутствовать в рационе, но в умеренных количествах. Ультраобработанное мясо лучше свести к минимуму. Включайте в рацион бобовые, тофу, орехи, семена и разноцветные овощи для разнообразия и пользы.
Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 г холестерина, с пищей поступает около 0,5 г.
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