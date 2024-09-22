Как приготовить вкуснейшее песочное морковное печенье
Песочное морковное печенье: получится очень вкусным и нежным
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Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного песочного морковного печенья. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.
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Ингредиенты:
- Морковь — 300 г
- Сливочное масло — 120 г
- Мука — 350 г
- Сахар — 100 г
- Разрыхлитель — 2 ч.л.
Приготовление:
- Натереть морковь на мелкой тёрке.
- В миске соединить сливочное масло, сахар и морковь. Тщательно перемешать.
- Смешать с морковной массой муку и разрыхлитель.
- Скатать из теста шарики. Чуть их приплюснуть.
- Застелить противень пергаментом и выложить на него получившиеся шарики.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру