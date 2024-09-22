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Как приготовить вкуснейшее песочное морковное печенье

Песочное морковное печенье: получится очень вкусным и нежным
0:53
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного песочного морковного печенья. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Песочное морковное печенье: получится очень вкусным и нежным
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Морковь — 300 г
  • Сливочное масло — 120 г
  • Мука — 350 г
  • Сахар — 100 г
  • Разрыхлитель — 2 ч.л.

Приготовление:

  1. Натереть морковь на мелкой тёрке.
  2. В миске соединить сливочное масло, сахар и морковь. Тщательно перемешать.
  3. Смешать с морковной массой муку и разрыхлитель.
  4. Скатать из теста шарики. Чуть их приплюснуть.
  5. Застелить противень пергаментом и выложить на него получившиеся шарики. 
  6. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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