Как приготовить вкуснейшее песочное морковное печенье

Песочное морковное печенье: получится очень вкусным и нежным

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного песочного морковного печенья. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Морковь — 300 г

Сливочное масло — 120 г

Мука — 350 г

Сахар — 100 г

Разрыхлитель — 2 ч.л.

Приготовление:

Натереть морковь на мелкой тёрке. В миске соединить сливочное масло, сахар и морковь. Тщательно перемешать. Смешать с морковной массой муку и разрыхлитель. Скатать из теста шарики. Чуть их приплюснуть. Застелить противень пергаментом и выложить на него получившиеся шарики. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Приятного аппетита!