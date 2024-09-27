Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Океанолог Шевченко: предпосылок к исчезновению Каспийского моря нет
Опасные ингредиенты в шампуне: чего стоит избегать
Почему некоторые крупы нельзя промывать: советы специалистов
УЕФА наказал "Барселону" на 10 тысяч евро
Недвижимость признали лучшим инструментом для инвестиций
В России предложили создать реестр авиадебоширов
Бойца ММА из Украины ликвидировали в Курской области
США на грани конца эры доступных бургеров
Врач Егиазарян: новый метод лечения травм таза позволил снизить летальность

Уменьшаем калорийность картофеля: советы шеф-повара

Как приготовить менее калорийный картофель
1:08
Еда

Картофель по важности в кулинарии можно сравнить с хлебом или молоком. Это доступный и незаменимый продукт, но многих смущает его высокая калорийность. Шеф-повар Тамара Мосева поделилась с изданием "Лента.ру" советами, как сделать блюда из картофеля менее калорийными.

Как приготовить менее калорийный картофель
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Во-первых, повар рекомендует правильно выбирать сорт картофеля. Лучше всего отдать предпочтение красному или желтому картофелю, так как в них содержится меньше крахмала, чем в белом картофеле. Такие сорта уже сами по себе являются "легкими" в сравнении с другими.

Еще одна хитрость для снижения калорийности — предварительное замачивание картофеля в воде. Это помогает избавиться от части крахмала. Если картофель уже нарезан, достаточно промыть его под холодной водой для аналогичного эффекта.

Наконец, Мосева советует выбирать более щадящие методы приготовления. Лучшими вариантами будут варка или запекание без добавления масла, что делает блюда менее калорийными и полезными.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе. Крахмал, полученный из разных растений, несколько различается по структуре зёрен, степени полимеризации молекул, строению полимерных цепей и физико-химическим свойствам.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.

Рецепт заварного теста для чебуреков
Как лук помогает вернуть яркость фарам
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Отказ от маникюра с гель-лаком становится трендом?
Лайфхак для водителей: телефон вместо видеорегистратора
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Последние материалы
Бойца ММА из Украины ликвидировали в Курской области
США на грани конца эры доступных бургеров
Врач Егиазарян: новый метод лечения травм таза позволил снизить летальность
Как приготовить менее калорийный картофель
Nature: открыта планета, показавшая судьбу Земли при расширении Солнца
Политолог: "БРИКС создаётся как инструмент мирной торговли"
Эксперты АТОР назвали самые выгодные направления для отдыха в октябре
Призывники в трех регионах России начали получать электронные повестки
Как выбрать помаду по сезону: советы от визажиста
Загадочное дерево из Иудейской пустыни может раскрыть древние тайны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.