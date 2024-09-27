Уменьшаем калорийность картофеля: советы шеф-повара

Как приготовить менее калорийный картофель

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель по важности в кулинарии можно сравнить с хлебом или молоком. Это доступный и незаменимый продукт, но многих смущает его высокая калорийность. Шеф-повар Тамара Мосева поделилась с изданием "Лента.ру" советами, как сделать блюда из картофеля менее калорийными.

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Во-первых, повар рекомендует правильно выбирать сорт картофеля. Лучше всего отдать предпочтение красному или желтому картофелю, так как в них содержится меньше крахмала, чем в белом картофеле. Такие сорта уже сами по себе являются "легкими" в сравнении с другими.

Еще одна хитрость для снижения калорийности — предварительное замачивание картофеля в воде. Это помогает избавиться от части крахмала. Если картофель уже нарезан, достаточно промыть его под холодной водой для аналогичного эффекта.

Наконец, Мосева советует выбирать более щадящие методы приготовления. Лучшими вариантами будут варка или запекание без добавления масла, что делает блюда менее калорийными и полезными.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C 6 H 10 O 5 ) n , смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе. Крахмал, полученный из разных растений, несколько различается по структуре зёрен, степени полимеризации молекул, строению полимерных цепей и физико-химическим свойствам.



