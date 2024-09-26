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Лучшие гарниры к мясу: что рекомендуют эксперты

Какие гарниры помогут лучше переваривать мясо
1:34
Еда

Чтобы улучшить пищеварение и получить максимальную пользу от употребления мяса, важно сочетать его с подходящими продуктами. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какие гарниры лучше всего подходят к мясу.

Какие гарниры помогут лучше переваривать мясо
Фото: freepik.com by bublikhaus, PDM

Овощное рагу
Это одно из самых удачных сочетаний как по вкусу, так и по пользе. Для приготовления рагу идеально подойдут такие овощи, как кабачки, болгарский перец, помидоры, капуста и баклажаны. Однако овощи с высоким содержанием крахмала, такие как картофель, использовать не рекомендуется, так как они усложняют переваривание пищи. Мясо само по себе переваривается трудно, а такие овощи сделают этот процесс еще тяжелее для организма.

Гречка с грибами
Гречка богата сложными углеводами, что надолго дает чувство сытости и помогает регулировать уровень сахара в крови. Если добавить в нее обжаренные грибы с морковью и луком, получится вкусный и полезный гарнир, который идеально дополняет мясные блюда.

Булгур с зеленью
Булгур также содержит большое количество медленных углеводов, но он богат и витаминами группы В, а также минералами. Кроме того, булгур можно подавать холодным, что делает его отличным гарниром. Особенно вкусно получается, если добавить в блюдо помидоры и свежую зелень. Не менее полезной альтернативой булгуру является кускус, который тоже подходит для подачи с мясом.

Уточнения

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом. В русскоязычных странах «гарниром» принято называть дополнения к мясным или рыбным продуктам в виде круп, макаронных изделий, овощей. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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