Как начать день с лимонной воды: советы и предостережения

Предостережения при употреблении воды с лимоном

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Рекомендация пить воду с лимоном по утрам давно стала популярной среди сторонников здорового образа жизни. Стакан лимонной воды натощак считается почти универсальным средством для здоровья. Но так ли это на самом деле? Эксперты Роспотребнадзора разобрались в этом вопросе.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Вода

Употребление воды по утрам запускает работу пищеварительной системы и способствует ускорению метаболизма. Вода также важна для поддержания кровообращения, циркуляции лимфы и здоровья кожи.

Лимон

Этот цитрус богат витаминами группы В, D, E и PP, а также микро- и макроэлементами. Лимонная кожура обладает антиоксидантными свойствами, что положительно сказывается на иммунитете. Лимон может помочь предотвратить образование камней в почках, улучшить кровообращение и поднять настроение, а также способствует снижению веса.

Совмещение пользы воды и лимона создает отличный утренний напиток для начала дня. Эксперты также рекомендуют добавлять в него мед, мяту, имбирь или куркуму, что делает напиток еще более полезным.

Предостережения

Однако лимонная вода подходит не всем. Она не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также тем, у кого чувствительная зубная эмаль.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



