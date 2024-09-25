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Секреты здорового питания: брокколи и цветная капуста на вашем столе

Советы по приготовлению цветной капусты и брокколи
1:39
Еда

Брокколи и цветная капуста действительно очень похожи, и если бы не их разные цвета, их можно было бы спутать. Однако это не одно и то же растение. Нутрициолог Анастасия Лукашкина рассказала о различиях между этими овощами и дала советы по их приготовлению.

Советы по приготовлению цветной капусты и брокколи
Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Оба овоща принадлежат к семейству крестоцветных, что объясняет их внешнее сходство. Помимо цвета, их отличает вкус: цветная капуста более сладкая, тогда как у брокколи есть легкая горчинка. По питательной ценности они схожи, но не идентичны. Оба содержат клетчатку, витамины и фолиевую кислоту, однако брокколи богаче витаминами С и К, тогда как в цветной капусте больше витамина В6.

Регулярное употребление брокколи и цветной капусты положительно влияет на здоровье. Эти овощи помогают бороться с воспалениями, укрепляют иммунитет, поддерживают гормональную систему и здоровье кишечника.

Эксперт также поделилась рекомендациями по приготовлению брокколи. Ее можно есть сырой, если тщательно промыть или замочить на 30-60 минут в воде с добавлением яблочного уксуса. Для тех, кто предпочитает термическую обработку, следует:

  1. Промыть брокколи и замочить в воде с солью и лимоном на 10-15 минут.
  2. Слить воду и дать овощам немного просохнуть.
  3. Вскипятить воду и опустить брокколи на 2-3 минуты.
  4. Затем сразу поместить ее в холодную воду, чтобы остановить процесс готовки.

 

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида - Brassica oleracea var. italica Plenck При современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Italica Group. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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