Секреты здорового питания: брокколи и цветная капуста на вашем столе

Советы по приготовлению цветной капусты и брокколи

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Брокколи и цветная капуста действительно очень похожи, и если бы не их разные цвета, их можно было бы спутать. Однако это не одно и то же растение. Нутрициолог Анастасия Лукашкина рассказала о различиях между этими овощами и дала советы по их приготовлению.

Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Оба овоща принадлежат к семейству крестоцветных, что объясняет их внешнее сходство. Помимо цвета, их отличает вкус: цветная капуста более сладкая, тогда как у брокколи есть легкая горчинка. По питательной ценности они схожи, но не идентичны. Оба содержат клетчатку, витамины и фолиевую кислоту, однако брокколи богаче витаминами С и К, тогда как в цветной капусте больше витамина В6.

Регулярное употребление брокколи и цветной капусты положительно влияет на здоровье. Эти овощи помогают бороться с воспалениями, укрепляют иммунитет, поддерживают гормональную систему и здоровье кишечника.

Эксперт также поделилась рекомендациями по приготовлению брокколи. Ее можно есть сырой, если тщательно промыть или замочить на 30-60 минут в воде с добавлением яблочного уксуса. Для тех, кто предпочитает термическую обработку, следует:

Промыть брокколи и замочить в воде с солью и лимоном на 10-15 минут. Слить воду и дать овощам немного просохнуть. Вскипятить воду и опустить брокколи на 2-3 минуты. Затем сразу поместить ее в холодную воду, чтобы остановить процесс готовки.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида - Brassica oleracea var. italica Plenck При современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Italica Group. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты.



