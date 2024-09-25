Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по приготовлению цветной капусты и брокколи
Тайны жизни из глубин: найдены наноканалы в гидротермальных источниках
Илья Прусикин* и Софья Таюрская стали родителями
В Иране подтвердили отказ помогать России военной техникой
Гидролат: натуральное средство для здоровья кожи и волос
Сотрудники МВД Кузбасса сообщают об агрессивной реакции граждан на их звонки
Россиянка назвала три главных принципа экономного шопинга на турецких рынках
Почему собаки конфликтуют с кошками: главные причины
GRL: что происходит с климатом, когда Земля проходит через межзвездные облака

В чем польза кокосового молока для вашего организма

Кокосовое молоко и его влияние на пищеварение
2:41
Еда

Кокосовое молоко — это веганская альтернатива коровьему, которая идеально подходит людям с непереносимостью лактозы. Оно популярно в азиатской и индийской кухнях благодаря своему нежному вкусу и кремовой текстуре. Кокосовое молоко используется в первых и вторых блюдах, соусах и напитках. Эксперты выделили девять причин, почему стоит включить этот продукт в свой рацион.

Кокосовое молоко и его влияние на пищеварение
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, CC BY-SA 4.0

1. Богато питательными веществами
Кокосовое молоко содержит множество витаминов и минералов, таких как марганец, который поддерживает обмен веществ и укрепляет кости, магний, необходимый для нервной системы, и медь, поддерживающая уровень эритроцитов в крови.

2. Способствует здоровью сердца
Среднецепочечные триглицериды, такие как лауриновая кислота, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, снижая уровень "плохого" холестерина и уменьшая риски сердечных заболеваний.

3. Укрепляет иммунную систему
Лауриновая кислота обладает противомикробными свойствами, что помогает организму бороться с вирусами, бактериями и грибками. Включение кокосового молока в рацион может поддержать иммунитет в сезон простуд.

4. Улучшает пищеварение
Полезные жиры в кокосовом молоке помогают усвоению питательных веществ и восстанавливают микрофлору кишечника, а также уменьшают вздутие живота.

5. Поддерживает здоровье кожи
Благодаря витаминам С и Е, кокосовое молоко помогает сохранять кожу увлажненной, улучшает её эластичность и придает свежий вид.

6. Заряжает энергией
Среднецепочечные триглицериды быстро усваиваются организмом и являются хорошим источником энергии, что делает кокосовое молоко идеальным напитком перед физической активностью.

7. Помогает контролировать вес
Кокосовое молоко создает чувство сытости, помогая снизить потребление калорий. Однако не стоит полагаться только на этот продукт, лучше следовать сбалансированной диете.

8. Укрепляет кости
Кальций и фосфор, содержащиеся в кокосовом молоке, способствуют укреплению костной ткани, что помогает в профилактике остеопороза.

9. Не содержит лактозы
Это идеальная альтернатива для тех, у кого аллергия на лактозу. Кокосовое молоко можно использовать в различных рецептах: добавлять в кофе, смузи, супы и соусы.

Уточнения

Коко́совое молоко́ — молочно-белая непрозрачная жидкость, вырабатываемая из мякоти созревшего кокосового ореха. Непрозрачность и насыщенный вкус кокосового молока обусловлены высоким содержанием масла, большая часть которого — насыщенные жиры. Используется как компонент для приготовления различных блюд преимущественно восточной кухни, а также в качестве альтернативы коровьему молоку. Кокосовое молоко следует отличать от «кокосовой воды» (кокосового сока) — натуральной жидкости, находящейся внутри несозревшего кокосового ореха.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Дрон "Русак". Новейший и могучий российский беспилотник с самонаведением Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Последние материалы
Сотрудники МВД Кузбасса сообщают об агрессивной реакции граждан на их звонки
Россиянка назвала три главных принципа экономного шопинга на турецких рынках
Почему собаки конфликтуют с кошками: главные причины
Дрон "Русак". Новейший и могучий российский беспилотник с самонаведением
GRL: что происходит с климатом, когда Земля проходит через межзвездные облака
Mash: бывший игрок "Барселоны" Миралем Пьянич переходит в ЦСКА
Операция на мозге в сознании — это отработанная методика современной нейрохирургии
Абаев о Бугаеве: по молодости у него возникали проблемы с режимом
Новый кредит Украине: ЕС увеличит финансирование за счет российских активов
AFP: уровень кислотности океана приблизился к критическим показателям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.