Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Бузова ответила на нападки Ирины Салтыковой: раньше мне нравилась
Продюсер Дворцов заявил, что Дубцова получает до 5 млн рублей за концерт
Политолог Брутер: заявленный Зеленским план является идиотизированным бредом
Ирина Салтыкова публично назвала Ольгу Бузову "выскочкой"
Эксперты: низкие зарплаты касаются и высококвалифицированных работников
NEE: реконструирован геном людей, живших на юге Африки около 10 тыс. лет назад
На побережье Байкала построят современный центр отдыха и развлечений
71-летняя певица Ирина Понаровская похоронила единственного сына
Мир оказался в заложниках президентской предвыборной гонки в США — американист Эдуард Лозанский

Как яблочный уксус помогает сбалансировать уровень сахара и контролировать аппетит

Как яблочный уксус снижает воспаление и поддерживает антиоксидантную защиту
2:15
Еда

Яблочный уксус — это не только отличная заправка для салатов и ингредиент для маринадов, но и полезный продукт для здоровья. Однако важно употреблять его в меру, чтобы избежать негативных последствий. Чтобы сбалансировать его кислотность, лучше всего сочетать уксус с оливковым маслом, любимыми травами и специями. Врач-терапевт и диетолог Лорен Манакер рассказала о ключевых преимуществах яблочного уксуса.

Как яблочный уксус снижает воспаление и поддерживает антиоксидантную защиту
Фото: Openverse by Veganbaking.net, CC BY-SA 2.0

Повышает уровень "хорошего" холестерина
Яблочный уксус помогает снижать уровень "плохого" холестерина и уменьшает жировые отложения, особенно в области талии. Однако он должен использоваться как часть сбалансированного рациона, иначе эффекта не будет.

Помогает терять вес
Уксус сам по себе не приведет к потере лишних килограммов, но при сочетании с правильным питанием и тренировками он ускоряет процесс похудения.

Балансирует уровень сахара в крови
Регулярное употребление яблочного уксуса может помочь регулировать уровень сахара в крови, что особенно полезно для тех, у кого показатели сахара выше нормы.

Поддерживает пищеварение
Уксусная кислота стимулирует выработку пищеварительных ферментов, что улучшает процесс переваривания пищи. Главное — не переборщить с количеством уксуса, чтобы блюдо не получилось слишком кислым.

Уменьшает аппетит
Этот продукт помогает контролировать аппетит, что способствует снижению потребления калорий, что особенно полезно при соблюдении правильного питания.

Снимает изжогу
Некоторым людям уксус помогает справиться с изжогой, особенно если причина — недостаточная выработка желудочной кислоты. Заправка с уксусом и оливковым маслом может стать простым решением.

Освежает дыхание
Неприятный запах изо рта часто вызван патогенной микрофлорой, и яблочный уксус, благодаря своим антибактериальным свойствам, может помочь улучшить дыхание.

Уменьшает воспаление
Уксус снижает окислительный стресс, который часто сопровождает ожирение, и помогает улучшить антиоксидантную защиту организма.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.
Яблочный уксус обладает гораздо более богатым вкусом и питательной ценностью, чем обычный, спиртово́й. Он имеет мягкий вкус, аромат. В его состав входят биологически активные вещества. Он содержит, кроме органических кислот, некоторое количество сахаров, фенольных веществ, альдегидов эфиров микроэлементов, переходящих из сырья, а также образующихся в результате метаболизма уксуснокислых бактерий (УКБ) в процессе производства и выдержки уксуса.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Последние материалы
Политолог Брутер: заявленный Зеленским план является идиотизированным бредом
Ирина Салтыкова публично назвала Ольгу Бузову "выскочкой"
Эксперты: низкие зарплаты касаются и высококвалифицированных работников
NEE: реконструирован геном людей, живших на юге Африки около 10 тыс. лет назад
На побережье Байкала построят современный центр отдыха и развлечений
71-летняя певица Ирина Понаровская похоронила единственного сына
В Германии резко упали цены на пшеницу. "Помогла" Украина
Мир оказался в заложниках президентской предвыборной гонки в США — американист Эдуард Лозанский
Диетолог: людям старше 35 лет важно увеличить количество легкоусвояемого белка в рационе
Певица Глюкоза написала книгу о секретах своего внешнего вида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.