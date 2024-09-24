Как яблочный уксус помогает сбалансировать уровень сахара и контролировать аппетит

Как яблочный уксус снижает воспаление и поддерживает антиоксидантную защиту

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблочный уксус — это не только отличная заправка для салатов и ингредиент для маринадов, но и полезный продукт для здоровья. Однако важно употреблять его в меру, чтобы избежать негативных последствий. Чтобы сбалансировать его кислотность, лучше всего сочетать уксус с оливковым маслом, любимыми травами и специями. Врач-терапевт и диетолог Лорен Манакер рассказала о ключевых преимуществах яблочного уксуса.

Фото: Openverse by Veganbaking.net, CC BY-SA 2.0

Повышает уровень "хорошего" холестерина

Яблочный уксус помогает снижать уровень "плохого" холестерина и уменьшает жировые отложения, особенно в области талии. Однако он должен использоваться как часть сбалансированного рациона, иначе эффекта не будет.

Помогает терять вес

Уксус сам по себе не приведет к потере лишних килограммов, но при сочетании с правильным питанием и тренировками он ускоряет процесс похудения.

Балансирует уровень сахара в крови

Регулярное употребление яблочного уксуса может помочь регулировать уровень сахара в крови, что особенно полезно для тех, у кого показатели сахара выше нормы.

Поддерживает пищеварение

Уксусная кислота стимулирует выработку пищеварительных ферментов, что улучшает процесс переваривания пищи. Главное — не переборщить с количеством уксуса, чтобы блюдо не получилось слишком кислым.

Уменьшает аппетит

Этот продукт помогает контролировать аппетит, что способствует снижению потребления калорий, что особенно полезно при соблюдении правильного питания.

Снимает изжогу

Некоторым людям уксус помогает справиться с изжогой, особенно если причина — недостаточная выработка желудочной кислоты. Заправка с уксусом и оливковым маслом может стать простым решением.

Освежает дыхание

Неприятный запах изо рта часто вызван патогенной микрофлорой, и яблочный уксус, благодаря своим антибактериальным свойствам, может помочь улучшить дыхание.

Уменьшает воспаление

Уксус снижает окислительный стресс, который часто сопровождает ожирение, и помогает улучшить антиоксидантную защиту организма.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.

Яблочный уксус обладает гораздо более богатым вкусом и питательной ценностью, чем обычный, спиртово́й. Он имеет мягкий вкус, аромат. В его состав входят биологически активные вещества. Он содержит, кроме органических кислот, некоторое количество сахаров, фенольных веществ, альдегидов эфиров микроэлементов, переходящих из сырья, а также образующихся в результате метаболизма уксуснокислых бактерий (УКБ) в процессе производства и выдержки уксуса.



