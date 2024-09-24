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Омега-3 для здоровья сердца и мозга: что добавить в меню

Как грецкие орехи поддерживают здоровье мозга
2:10
Еда

Омега-3 — это жизненно важные жирные кислоты, которые организм человека не способен самостоятельно синтезировать. Их можно получить только с пищей или принимать в виде добавок. В этом материале расскажем о растительных источниках омега-3, которые могут стать частью вашего рациона.

Как грецкие орехи поддерживают здоровье мозга
Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, PDM

Семена чиа содержат большое количество альфа-линоленовой кислоты (АЛК), относящейся к классу омега-3. Для взрослого человека рекомендовано употреблять одну столовую ложку этих семян в день. Не менее полезны и семена льна — они снижают артериальное давление, укрепляют сосуды и помогают снизить риск сердечных заболеваний.

Грецкие орехи не только богаты омега-3, но и поддерживают здоровье мозга. Их регулярное употребление помогает в профилактике нейродегенеративных заболеваний и улучшает когнитивные функции.

Семена конопли содержат омега-3, омега-6 и белок, которые способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы, кровообращения и предотвращению образования тромбов. Это делает их ценным источником полезных веществ для сердца.

Водоросли, особенно нори, являются не только источником жирных кислот, но и йода, необходимого для правильной работы щитовидной железы. Частое употребление японских блюд, богатых нори, будет полезным для вашего здоровья.

Еще один интересный продукт — зеленые бобы эдамаме, популярные в азиатской кухне. Они богаты клетчаткой, белком и полезными жирами, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и поддержанию здоровья сердца и мозга.

Перилловое масло, часто встречающееся на маркетплейсах, давно популярно в азиатской кухне благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Если вы любите овощи, добавляйте в рацион брюссельскую капусту. Этот овощ богат антиоксидантами, которые уменьшают окислительный стресс и способствуют общему здоровью.

 

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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