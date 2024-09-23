Легкий рецепт салата с инжиром и авокадо, который удивит

Салат с инжиром, апельсином и авокадо

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Сентябрь — идеальный сезон для инжира, и он отлично сочетается с различными блюдами — от салатов до выпечки. Известный шеф-повар Владимир Мухин поделился рецептом салата с инжиром, который легко приготовить из доступных ингредиентов, а результат порадует своим вкусом и презентацией.

Фото: flickr.com by Emi Yañez, CC BY 2.0

Для начала нужно крупно нарезать два свежих инжира и смешать их с полукольцами трёх четвертей спелого авокадо. Очистите апельсин от кожуры и пленок, нарежьте 3\4 апельсина на кусочки, а оставшиеся дольки используйте для сока.

Для заправки смешайте апельсиновый сок с 17 мл рисового уксуса, 20 мл оливкового масла, добавьте соль и сахар по вкусу. В 30 г руколы добавьте половину этой заправки и выложите на тарелку. Сверху аккуратно разложите инжир с авокадо, апельсин и 100 г мягкого фермерского сыра, разорванного руками. Полейте оставшейся заправкой и посыпьте 17 г поджаренных кедровых орехов.

В своем Telegram-канале Владимир Мухин отмечает, что этот салат — это гармония простоты и вкуса, а также подчеркивает, что он великолепно смотрится на тарелке.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые. Карийским фикус назван по месту, которое считается родиной инжира — горная область древней Карии, провинции Малой Азии. В Средней Азии, на Кавказе, в Сочи, в Карпатах, в Крыму и даже в Средней полосе России (при правильном подборе сортов и уходе) выращивают в открытом грунте как ценное плодовое растение, дающее плоды — винные ягоды.



