Как хурма поддерживает женскую репродуктивную систему

Хурма получила прозвище "женская ягода" благодаря высокому содержанию питательных веществ и витаминов, которые оказывают благотворное воздействие на женский организм. Об этом сообщила директор Института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.
Эксперт подчеркнула, что хурма может поддерживать здоровье репродуктивной системы за счет магния, который стимулирует синтез женских гормонов. Магний играет ключевую роль в регуляции гормонального фона, а его недостаток может стать причиной нерегулярного цикла и трудностей с зачатием.
Хурма также особенно полезна женщинам в период менопаузы, помогая снизить проявления этого непростого состояния.
Высокое содержание калия в хурме способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса, укреплению ногтей и улучшению состояния кожи, а также помогает бороться с целлюлитом.
При обильных менструациях хурма также становится незаменимой: содержащиеся в ней железо и другие элементы участвуют в кроветворении, поддерживая нормальный уровень гемоглобина.
Каротиноиды, природные антиоксиданты, продлевают молодость кожи. Для тех, кто стремится сохранить свежий, цветущий вид, хурму можно не только употреблять в пищу, но и использовать в качестве ингредиента для домашних масок. Например, мякоть одного плода можно растереть до состояния кашицы, смешать с молоком или сливками в равных пропорциях, нанести на лицо на 20 минут, а затем смыть.
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