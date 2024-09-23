Как хурма поддерживает женскую репродуктивную систему

Как хурма улучшает состояние кожи

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Хурма получила прозвище "женская ягода" благодаря высокому содержанию питательных веществ и витаминов, которые оказывают благотворное воздействие на женский организм. Об этом сообщила директор Института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.

Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Эксперт подчеркнула, что хурма может поддерживать здоровье репродуктивной системы за счет магния, который стимулирует синтез женских гормонов. Магний играет ключевую роль в регуляции гормонального фона, а его недостаток может стать причиной нерегулярного цикла и трудностей с зачатием.

Хурма также особенно полезна женщинам в период менопаузы, помогая снизить проявления этого непростого состояния.

Высокое содержание калия в хурме способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса, укреплению ногтей и улучшению состояния кожи, а также помогает бороться с целлюлитом.

При обильных менструациях хурма также становится незаменимой: содержащиеся в ней железо и другие элементы участвуют в кроветворении, поддерживая нормальный уровень гемоглобина.

Каротиноиды, природные антиоксиданты, продлевают молодость кожи. Для тех, кто стремится сохранить свежий, цветущий вид, хурму можно не только употреблять в пищу, но и использовать в качестве ингредиента для домашних масок. Например, мякоть одного плода можно растереть до состояния кашицы, смешать с молоком или сливками в равных пропорциях, нанести на лицо на 20 минут, а затем смыть.