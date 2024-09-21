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Компот из кизила с яблоками на зиму: в морозные дни вы будете радоваться каждому глоточку

Компот из кизила с яблоками на зиму: сохраняем сентябрьские витамины
1:52
Еда

Как только наступает осень, мы начинаем собирать плоды и готовить заготовки, чтобы сохранить кусочек этого сезона для зимних месяцев. Один из потрясающих осенних рецептов — компот из кизила с яблоками. Кислинка кизила и сладость яблок создадут уникальный вкус, который согреет вас в холодное время года. Вместе мы приготовим этот ароматный и насыщенный напиток, который порадует вашу семью и друзей.

Компот из кизила с яблоками на зиму: сохраняем сентябрьские витамины
Фото: flickr.com by mathplourde, CC BY 2.0

Приведенный рецепт рассчитан на одну 3-литровую банку.

Ингредиенты:

  • Кизил — 300 г,
  • Яблоки — 2 шт.,
  • Сахар — 200 г,
  • Вода — 2,5 л.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте банку и крышку, затем просушите и простерилизуйте их. Это обеспечит длительное хранение компота.
  2. Нарежьте яблоки тонкими дольками. В подготовленную банку поместите кизил и нарезанные яблоки. Залейте фрукты кипятком и плотно закройте крышкой. Оставьте на 25 минут, чтобы они немного настоялись.
  3. Слейте настоянную воду из банки в кастрюлю и доведите до кипения.
  4. В банку с кизилом и яблоками добавьте сахар, затем налейте обратно кипящую воду до краев банки. Покройте банку полотенцем и аккуратно встряхните, чтобы сахар полностью растворился. Затем переверните банку вверх дном и накройте чем-то тёплым, чтобы поддержать теплоту процесса пастеризации.
  5. После полного остывания переместите компот на хранение в тёмное прохладное место.

Не забудьте наклеить на банку этикетку "Компот "Кизил с яблоками”" для удобства. Теперь ваш замечательный зимний компот готов! Наслаждайтесь и радуйтесь каждому глотку в холодные дни!

Уточнения

Кизи́л или Дёрен (лат. Córnus), — род растений семейства Кизиловые, включающий более 50 видов. В основном это древесные листопадные растения, жизненная форма которых — деревья или кустарники.

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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