Компот из кизила с яблоками на зиму: в морозные дни вы будете радоваться каждому глоточку

Компот из кизила с яблоками на зиму: сохраняем сентябрьские витамины

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Как только наступает осень, мы начинаем собирать плоды и готовить заготовки, чтобы сохранить кусочек этого сезона для зимних месяцев. Один из потрясающих осенних рецептов — компот из кизила с яблоками. Кислинка кизила и сладость яблок создадут уникальный вкус, который согреет вас в холодное время года. Вместе мы приготовим этот ароматный и насыщенный напиток, который порадует вашу семью и друзей.

Фото: flickr.com by mathplourde, CC BY 2.0

Приведенный рецепт рассчитан на одну 3-литровую банку.

Ингредиенты:

Кизил — 300 г,

Яблоки — 2 шт.,

Сахар — 200 г,

Вода — 2,5 л.

Приготовление:

Тщательно промойте банку и крышку, затем просушите и простерилизуйте их. Это обеспечит длительное хранение компота. Нарежьте яблоки тонкими дольками. В подготовленную банку поместите кизил и нарезанные яблоки. Залейте фрукты кипятком и плотно закройте крышкой. Оставьте на 25 минут, чтобы они немного настоялись. Слейте настоянную воду из банки в кастрюлю и доведите до кипения. В банку с кизилом и яблоками добавьте сахар, затем налейте обратно кипящую воду до краев банки. Покройте банку полотенцем и аккуратно встряхните, чтобы сахар полностью растворился. Затем переверните банку вверх дном и накройте чем-то тёплым, чтобы поддержать теплоту процесса пастеризации. После полного остывания переместите компот на хранение в тёмное прохладное место.

Не забудьте наклеить на банку этикетку "Компот "Кизил с яблоками”" для удобства. Теперь ваш замечательный зимний компот готов! Наслаждайтесь и радуйтесь каждому глотку в холодные дни!

Уточнения

Кизи́л или Дёрен (лат. Córnus), — род растений семейства Кизиловые, включающий более 50 видов. В основном это древесные листопадные растения, жизненная форма которых — деревья или кустарники.



Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.



Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.

