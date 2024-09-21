Компот из кизила с яблоками на зиму: в морозные дни вы будете радоваться каждому глоточку

Как только наступает осень, мы начинаем собирать плоды и готовить заготовки, чтобы сохранить кусочек этого сезона для зимних месяцев. Один из потрясающих осенних рецептов — компот из кизила с яблоками. Кислинка кизила и сладость яблок создадут уникальный вкус, который согреет вас в холодное время года. Вместе мы приготовим этот ароматный и насыщенный напиток, который порадует вашу семью и друзей.
Приведенный рецепт рассчитан на одну 3-литровую банку.
Ингредиенты:
Приготовление:
Не забудьте наклеить на банку этикетку "Компот "Кизил с яблоками”" для удобства. Теперь ваш замечательный зимний компот готов! Наслаждайтесь и радуйтесь каждому глотку в холодные дни!
Кизи́л или Дёрен (лат. Córnus), — род растений семейства Кизиловые, включающий более 50 видов. В основном это древесные листопадные растения, жизненная форма которых — деревья или кустарники.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.
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