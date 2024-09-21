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Молочные продукты будут храниться дольше: вот что нужно для этого делать

Советы по хранению продуктов: как сохранить свежесть молочных продуктов
1:07
Еда

Быстро охладите

Положите молочные продукты в холодильник, как только вернетесь домой из магазина. 

Советы по хранению продуктов: как сохранить свежесть молочных продуктов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Правильно храните молоко

Храните молоко в оригинальной упаковке, плотно закрытой, и храните его на полке холодильника (не в дверце).

Используйте герметичные контейнеры

Переложите открытый сыр в герметичные контейнеры, чтобы он не впитывал запахи и не терял свежесть.

Держите масло под крышкой

Храните сливочное масло в накрытой масленке или заверните его в фольгу, чтобы оно не впитало ароматы из холодильника.

Избегайте колебаний температуры

Сведите к минимуму колебания температуры, не оставляя дверцу холодильника открытой в течение длительного времени.

Заморозьте дополнительные порции

Если вы не будете употреблять молочные продукты до истечения срока годности, подумайте о том, чтобы заморозить их для последующего использования.

Регулярно чистите холодильник

Регулярно очищайте холодильник, чтобы предотвратить рост бактерий и запахов, которые могут повлиять на свежесть молочных продуктов.

Уточнения

Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока.

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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