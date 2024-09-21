Молочные продукты будут храниться дольше: вот что нужно для этого делать

Положите молочные продукты в холодильник, как только вернетесь домой из магазина.
Храните молоко в оригинальной упаковке, плотно закрытой, и храните его на полке холодильника (не в дверце).
Переложите открытый сыр в герметичные контейнеры, чтобы он не впитывал запахи и не терял свежесть.
Храните сливочное масло в накрытой масленке или заверните его в фольгу, чтобы оно не впитало ароматы из холодильника.
Сведите к минимуму колебания температуры, не оставляя дверцу холодильника открытой в течение длительного времени.
Если вы не будете употреблять молочные продукты до истечения срока годности, подумайте о том, чтобы заморозить их для последующего использования.
Регулярно очищайте холодильник, чтобы предотвратить рост бактерий и запахов, которые могут повлиять на свежесть молочных продуктов.
Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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