Молочные продукты будут храниться дольше: вот что нужно для этого делать

Советы по хранению продуктов: как сохранить свежесть молочных продуктов

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Быстро охладите

Положите молочные продукты в холодильник, как только вернетесь домой из магазина.

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Правильно храните молоко

Храните молоко в оригинальной упаковке, плотно закрытой, и храните его на полке холодильника (не в дверце).

Используйте герметичные контейнеры

Переложите открытый сыр в герметичные контейнеры, чтобы он не впитывал запахи и не терял свежесть.

Держите масло под крышкой

Храните сливочное масло в накрытой масленке или заверните его в фольгу, чтобы оно не впитало ароматы из холодильника.

Избегайте колебаний температуры

Сведите к минимуму колебания температуры, не оставляя дверцу холодильника открытой в течение длительного времени.

Заморозьте дополнительные порции

Если вы не будете употреблять молочные продукты до истечения срока годности, подумайте о том, чтобы заморозить их для последующего использования.

Регулярно чистите холодильник

Регулярно очищайте холодильник, чтобы предотвратить рост бактерий и запахов, которые могут повлиять на свежесть молочных продуктов.

Уточнения

Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока.



Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

