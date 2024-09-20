Готовим клубничный лимонад: свежесть и вкус в каждом глотке

Клубничный лимонад своими руками: ингредиенты и рецепт

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

У большинства людей при слове "лимонад" сразу возникают образы сладкой газировки, после которой в жаркую погоду жажда только усиливается. Но что, если приготовить что-то более освежающее и полезное — домашний клубничный лимонад?

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Этот рецепт прост и не требует особых навыков, а результат обязательно порадует своим ярким вкусом и натуральными ингредиентами.

Ингредиенты:

натуральный мёд — 400 г;

питьевая вода — 1,7 л;

клубника — 450 г;

свежевыжатый лимонный сок — 350 г;

лёд.

Способ приготовления:

Начните с того, что растворите мёд в воде. Если он слишком густой, это проще сделать в тёплой воде, а затем охладить в холодильнике. Для экономии времени можно воспользоваться блендером или миксером, что упростит процесс. Далее, в блендере измельчите клубнику, а затем тщательно процедите сок, чтобы избавиться от семечек и мякоти. Для этого удобно использовать марлю или мелкое сито. В завершение смешайте клубничный сок с медовой водой. Теперь пришло время для лимонного сока: чтобы выжать его без остатка, разогрейте лимон в микроволновке на 15-30 секунд — это поможет максимально извлечь сок.

Смешайте лимонный сок с клубнично-медовой основой, охладите в холодильнике, и ваш освежающий напиток готов. При желании можно добавить листья мяты или мелиссы для придания дополнительной свежести.

Разливайте лимонад в стаканы с льдом и наслаждайтесь!

Уточнения

Лимона́д - кисло‑сладкий безалкогольный напиток, газированный. Изготавливается из плодов лимона, воды и дополнительных ингредиентов.



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