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Оладьи, которые не пропекаются: распространённые ошибки, которых можно избежать

Основные ошибки, из-за которых оладьи не пропекаются
1:30
Еда

Иногда оладьи выглядят идеально, но при первом укусе вы понимаете: что-то пошло не так, и внутри они остались сырыми. Этот неприятный сюрприз может быть вызван несколькими кулинарными ошибками, которых легко избежать.

Основные ошибки, из-за которых оладьи не пропекаются
Фото: flickr.com by джеффри, CC BY 2.0

Первая проблема кроется в текстуре теста. Профессиональные повара всегда проверяют консистенцию перед жаркой. Если тесто получилось слишком плотным, оладьи не пропекутся как следует. Лучше немного изменить рецепт, добавив жидкость, чтобы тесто стало более лёгким.

Также стоит уделить внимание количеству яиц. Хотя этот ингредиент важен, его избыток делает тесто слишком плотным. Оладьи получаются "резиновыми" и не пропекаются должным образом. Поэтому важно соблюдать пропорции.

Ещё один ключевой фактор — это температура сковороды. Опытные кулинары знают, что жарка на холодной сковороде приводит к неравномерному приготовлению. Перед тем как начать, убедитесь, что сковорода хорошо прогрета, это обеспечит равномерную жарку.

Теснота на сковороде — ещё одна частая ошибка. Не пытайтесь приготовить слишком много оладий одновременно. Когда они соприкасаются или занимают всю площадь сковороды, температура падает, и тесто не успевает пропекаться равномерно. Лучше готовить небольшими порциями, оставляя между оладьями расстояние около пяти сантиметров.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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