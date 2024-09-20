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Секреты идеального творожного торта: как избежать оседания центра

Как правильно выпекать творожный торт, чтобы он не осел
1:11
Еда

При приготовлении творожного торта все, начиная от опытных кондитеров до новичков, сталкиваются с проблемой оседания середины десерта.

Как правильно выпекать творожный торт, чтобы он не осел
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, CC BY-SA 2.0

Это происходит из-за того, что готовые творожные торты всегда немного уменьшаются в объёме, и больше всего страдает именно центральная часть. Но избежать заметной деформации, которая может испортить внешний вид даже самого вкусного торта, можно, если подойти к процессу с хитростью.

Кулинары заметили, что углубления в центре не возникает, если изначально положить туда чуть больше теста. Этот простой трюк помогает сохранить форму торта.

Но это не единственная деталь, которую важно учесть. Независимо от того, готовите ли вы творожный торт или любой другой пирог, существует ещё одно правило: не открывайте духовку сразу после окончания приготовления.

После того как таймер прозвенел, оставьте десерт в духовке с закрытой дверцей до тех пор, пока температура не начнёт постепенно снижаться. Это поможет избежать неприятного "провала" в центре, и ваш торт останется ровным и пышным.

Уточнения

Творожно-сливочный торт (нем. Käsesahnetorte или нем. Quark-Sahnetorte) — популярный в Германии и Австрии торт на тонком светлом бисквитном или венском корже с высоким слоем начинки из сливочного крема с мягким творогом.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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