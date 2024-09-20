Как приготовить идеальные драники, которые съедят с удовольствием

Хитрости для вкусных драников: советы по выбору картофеля и приготовлению

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежие, хрустящие драники, только что снятые со сковороды, соблазнят даже тех, кто равнодушен к картофельным блюдам.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Их аппетитный аромат быстро пробудит аппетит, и даже картофельные скептики не устоят перед этим блюдом. Но чтобы достичь той самой золотистой корочки и сочности, есть несколько секретов, которые помогут приготовить идеальные драники.

Первый шаг — это правильный выбор картофеля. Идеально подойдут сорта с жёлтой мякотью, ведь в них больше крахмала и меньше сока, что делает драники более хрустящими.

Второй секрет — как натереть картофель. Если использовать крупную терку, драники выйдут с ярко выраженной текстурой и хрустящей корочкой. Если вы предпочитаете нежную консистенцию, лучше измельчить картофель в блендере или натереть на мелкой терке.

Третий трюк — это немного сметаны, добавленной в картофельную массу. Она сделает тесто мягче, а картофель не потемнеет. Однако с количеством надо быть осторожным — слишком много сметаны сделает массу слишком жидкой, и придется добавлять муку.

И, наконец, финальный штрих. Если драники слишком сухие или начинают подгорать, есть простое решение: добавьте в сковороду буквально каплю воды вместе с маслом и быстро накройте крышкой. Этот небольшой трюк поможет сохранить сочность и избежать пригорания.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни.



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