Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Турции раскритиковали туристов за беспорядок на шведском столе
Опасные цвета: что нужно знать при выборе одежды на осень
Почему запотевают стёкла, и как это исправить
Осенняя дезинфекция почвы: руководство для дачников
Как вернуть здоровый вид растениям с помощью домашнего удобрения
Как правильно употреблять безалкогольное пиво перед поездкой
Аквапилинг: корейский секрет гладкой и сияющей кожи
Как удалить мыльный налёт и ржавчину с плитки в ванной комнате
Что в Исландии считается роскошью, а в России — обыденностью

Как приготовить вкуснейшие сосиски в панировке

Готовим восхитительные сосиски в панировке
0:49
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного перекуса — сосисок в панировке. Блюдо также можно приготовить на обед или ужин. Раскрываем его рецепт.

Готовим восхитительные сосиски в панировке
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Ингредиенты:

  • Сосиски — 5 шт.
  • Мука — 130 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Подсолнечное масло — 4 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. В миске соединить яйца и соль. Взбить.
  2. В другую ёмкость насыпать муку.
  3. Разрезать сосиски вдоль на 2 части.
  4. Обмакнуть каждую половину сосиски в яичную смесь, а затем — обвалять в муке. Повторить 2 раза.
  5. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить блюдо. Приятного аппетита!

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя

Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.

Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Лаваш как идеальный выбор для правильного питания
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
ПЗРК "Верба". Оружие, которое успешно скидывает с небес на землю натовскую технику
В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов" Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Что делать, если ключ зажигания пропал
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Последние материалы
Китай рекордно увеличил экспорт зерна из России
Как вернуть здоровый вид растениям с помощью домашнего удобрения
Аквапилинг: корейский секрет гладкой и сияющей кожи
Как правильно употреблять безалкогольное пиво перед поездкой
Как удалить мыльный налёт и ржавчину с плитки в ванной комнате
Что в Исландии считается роскошью, а в России — обыденностью
Готовим восхитительные сосиски в панировке
Питомцы для хорошего настроения: топ самых смешных пород собак
На принадлежащую Тимченко и Ротенбергу арену забрались воры
Всемирная организация здравоохранения подтвердила успех Иордании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.