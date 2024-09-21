Как приготовить вкуснейшие сосиски в панировке

Готовим восхитительные сосиски в панировке

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного перекуса — сосисок в панировке. Блюдо также можно приготовить на обед или ужин. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Ингредиенты:

Сосиски — 5 шт.

Мука — 130 г

Яйцо — 2 шт.

Подсолнечное масло — 4 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

В миске соединить яйца и соль. Взбить. В другую ёмкость насыпать муку. Разрезать сосиски вдоль на 2 части. Обмакнуть каждую половину сосиски в яичную смесь, а затем — обвалять в муке. Повторить 2 раза. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить блюдо. Приятного аппетита!