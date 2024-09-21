Как приготовить вкуснейшие сосиски в панировке
Готовим восхитительные сосиски в панировке
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Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного перекуса — сосисок в панировке. Блюдо также можно приготовить на обед или ужин. Раскрываем его рецепт.
Фото: freepik.com by jcomp, PDM
Ингредиенты:
- Сосиски — 5 шт.
- Мука — 130 г
- Яйцо — 2 шт.
- Подсолнечное масло — 4 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- В миске соединить яйца и соль. Взбить.
- В другую ёмкость насыпать муку.
- Разрезать сосиски вдоль на 2 части.
- Обмакнуть каждую половину сосиски в яичную смесь, а затем — обвалять в муке. Повторить 2 раза.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить блюдо. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру