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Как приготовить вкуснейший салат с тыквой, яйцами и чесноком

Салат с тыквой, яйцами и чесноком — пошаговый рецепт
0:47
Еда

Салат с тыквой, яйцами и чесноком — очень вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо. Раскрываем его рецепт.

Салат с тыквой, яйцами и чесноком — пошаговый рецепт
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Тыква — 250 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сметана — 50 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварить яйца и дать им время остыть. 
  2. Очистить яйца от скорлупы. Нарезать их маленькими кубиками.
  3. Очистить тыкву от кожуры и семян. Натереть её на средней тёрке. 
  4. Пропустить чеснок через пресс.
  5. В миске смешать чеснок, соль и сметану.
  6. В ёмкости для салата соединить тыкву и яйца. Заправить сметанной смесью. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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