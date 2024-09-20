Как приготовить вкуснейший салат с тыквой, яйцами и чесноком
Салат с тыквой, яйцами и чесноком — пошаговый рецепт
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Салат с тыквой, яйцами и чесноком — очень вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо. Раскрываем его рецепт.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты:
- Тыква — 250 г
- Яйцо — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сметана — 50 г
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Отварить яйца и дать им время остыть.
- Очистить яйца от скорлупы. Нарезать их маленькими кубиками.
- Очистить тыкву от кожуры и семян. Натереть её на средней тёрке.
- Пропустить чеснок через пресс.
- В миске смешать чеснок, соль и сметану.
- В ёмкости для салата соединить тыкву и яйца. Заправить сметанной смесью. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру