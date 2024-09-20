Как приготовить вкуснейший салат с тыквой, яйцами и чесноком

Салат с тыквой, яйцами и чесноком — пошаговый рецепт

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Салат с тыквой, яйцами и чесноком — очень вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Тыква — 250 г

Яйцо — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сметана — 50 г

Соль — по вкусу

Приготовление:

Отварить яйца и дать им время остыть. Очистить яйца от скорлупы. Нарезать их маленькими кубиками. Очистить тыкву от кожуры и семян. Натереть её на средней тёрке. Пропустить чеснок через пресс. В миске смешать чеснок, соль и сметану. В ёмкости для салата соединить тыкву и яйца. Заправить сметанной смесью. Приятного аппетита!