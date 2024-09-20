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Огурцы, жареные в кляре: эта хрустящая сытная закуска понравится любителям овощных блюд

Жареные огурцы в кляре: рецепт приготовления недорогой хрустящей овощной закуски
1:12
Еда

Жареные огурцы в кляре — необычное и вкусное блюдо, которое удивит гостей и порадует близких. Это хрустящая закуска, которая готовится всего за 10 минут и прекрасно сочетается с различными соусами. Попробуйте приготовить её и наслаждайтесь неповторимым вкусом!

Жареные огурцы в кляре: рецепт приготовления недорогой хрустящей овощной закуски
Фото: flickr.com by Youjin Seo, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • огурцы — 2 штуки;
  • мука — 1 стакан;
  • яйцо — 1 штука;
  • кефир — 1 стакан;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление

  1. Нарежьте огурцы кружочками или пластинками.
  2. Посолите и поперчите огурцы, перемешайте.
  3. В отдельной миске взбейте яйцо, добавьте кефир и муку, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
    Окуните огурцы сначала в муку, а затем в кляр.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте огурцы с двух сторон до золотистой корочки.
  5. Готовые огурцы выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Подавайте жареные огурцы в кляре горячими, украсив зеленью и овощами. Приятного аппетита!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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