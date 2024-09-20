Огурцы, жареные в кляре: эта хрустящая сытная закуска понравится любителям овощных блюд

Жареные огурцы в кляре: рецепт приготовления недорогой хрустящей овощной закуски

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные огурцы в кляре — необычное и вкусное блюдо, которое удивит гостей и порадует близких. Это хрустящая закуска, которая готовится всего за 10 минут и прекрасно сочетается с различными соусами. Попробуйте приготовить её и наслаждайтесь неповторимым вкусом!

Фото: flickr.com by Youjin Seo, CC BY 2.0

Ингредиенты:

огурцы — 2 штуки;

мука — 1 стакан;

яйцо — 1 штука;

кефир — 1 стакан;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление

Нарежьте огурцы кружочками или пластинками. Посолите и поперчите огурцы, перемешайте. В отдельной миске взбейте яйцо, добавьте кефир и муку, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Окуните огурцы сначала в муку, а затем в кляр. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте огурцы с двух сторон до золотистой корочки. Готовые огурцы выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Подавайте жареные огурцы в кляре горячими, украсив зеленью и овощами. Приятного аппетита!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.



Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой.

