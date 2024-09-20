Огурцы, жареные в кляре: эта хрустящая сытная закуска понравится любителям овощных блюд

Жареные огурцы в кляре — необычное и вкусное блюдо, которое удивит гостей и порадует близких. Это хрустящая закуска, которая готовится всего за 10 минут и прекрасно сочетается с различными соусами. Попробуйте приготовить её и наслаждайтесь неповторимым вкусом!
Ингредиенты:
Приготовление
Подавайте жареные огурцы в кляре горячими, украсив зеленью и овощами. Приятного аппетита!
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой.
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