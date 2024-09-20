Засаливаем огурцы секретным способом: благодаря тайному ингредиенту будут готовы через 2-3 дня

Засолка огурцов традиционным, но давно забытым способом — с ржаным хлебом

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Засолка огурцов с ржаным хлебом — это традиционный метод консервирования, который позволяет сохранить свежесть и вкус овощей на долгое время. Этот рецепт прост в исполнении и не требует особых навыков или дорогостоящих ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, CC BY 2.0

Для начала необходимо подготовить огурцы: залить их холодной питьевой водой и оставить на 3-5 часов в прохладном месте. Через каждые 1,5 часа воду нужно сливать и заменять её свежей. Далее следует подготовить остальные ингредиенты: обрезать кончики огурцов с обеих сторон или проколоть их вилкой 1-2 раза. Затем нарезать ржаной хлеб ломтиками и подсушить его на сухой сковороде до лёгкого подрумянивания. После этого можно приступать к засолке огурцов. Уложить их в стерилизованную трёхлитровую банку, сверху положить подсушенный хлеб. Добавить укроп и мелко нарезанный или целый чеснок. Залить огурцы солёным кипятком так, чтобы вода доходила до самого верха банки или даже немного переливалась через край. Осталось только закрыть банки крышками и оставить их при комнатной температуре на 2-3 дня. После этого огурцы готовы к употреблению.

Уточнения

Солёные огурцы — блюдо, которое готовят из огурцов посредством соления с добавлением разнообразных специй. Солёные огурцы — одно из традиционных блюд славянской, немецкой кухонь (нем. Salzgurken), а также самый популярный овощ для засолки.



Засолка (соление, соленье) — способ консервирования при помощи соли, высокое содержание которой в продуктах затрудняет развитие бактерий и плесени, продукты жизнедеятельности которых делают пищу несъедобной для человека либо приводят к порче непищевых продуктов.

