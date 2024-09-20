Готовим говядину: как сделать так, чтобы мясо таяло во рту

Как приготовить говядину, чтобы она была мягкой

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть одна простая кулинарная хитрость, которая позволит получить идеальное блюдо из говядины.

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Иногда можно приобрести такую говядину, которая даже при длительном тушении остаётся достаточно жестким.

Чтобы мясо было мягким и сочным, в процессе его приготовления нужно добавить немного столового уксуса. Тогда мясные кусочки будут таять во рту.

Возьмите три головки репчатого лука на килограмм говядины, а также 100 мл воды, столовую ложку уксуса, 100 г сливочного масла, 3 зубчика чеснока, черный молотый перец и соль.

Уберите с говядины жировую прослойку, нарежьте мясо на крупные кусочки. Положите в сотейник мясо, полейте уксусом. Лук, порезанный полукольцами, распределите по мясу, добавьте воды и сливочное масло. Накройте все крышкой и тушите примерно час.

Теперь положите чеснок, добавьте специи, помешайте. Накройте крышкой и готовьте еще час.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).



У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



