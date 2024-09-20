Готовим говядину: как сделать так, чтобы мясо таяло во рту

Есть одна простая кулинарная хитрость, которая позволит получить идеальное блюдо из говядины.
Иногда можно приобрести такую говядину, которая даже при длительном тушении остаётся достаточно жестким.
Чтобы мясо было мягким и сочным, в процессе его приготовления нужно добавить немного столового уксуса. Тогда мясные кусочки будут таять во рту.
Возьмите три головки репчатого лука на килограмм говядины, а также 100 мл воды, столовую ложку уксуса, 100 г сливочного масла, 3 зубчика чеснока, черный молотый перец и соль.
Уберите с говядины жировую прослойку, нарежьте мясо на крупные кусочки. Положите в сотейник мясо, полейте уксусом. Лук, порезанный полукольцами, распределите по мясу, добавьте воды и сливочное масло. Накройте все крышкой и тушите примерно час.
Теперь положите чеснок, добавьте специи, помешайте. Накройте крышкой и готовьте еще час.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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