Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ожидается повышение цен на молочную продукцию
Мягкие шины и их влияние на комфорт езды и торможение
Политолог Ищенко: за всё время Украина потеряла уже две третьих своего населения
Семья из России купила многомиллионный тур в Турцию
Уход за клубникой осенью: как сохранить и улучшить урожай
Воспитанника "Арсенала" обвиняют в контрабанде наркотиков
Как эфирные масла и тайский массаж помогают восстановить волосы
Опасности хранения еды при комнатной температуре
Лайфхаки для уборки: как сделать дом чистым без лишних усилий

Готовим говядину: как сделать так, чтобы мясо таяло во рту

Как приготовить говядину, чтобы она была мягкой
1:04
Еда

Есть одна простая кулинарная хитрость, которая позволит получить идеальное блюдо из говядины.

Как приготовить говядину, чтобы она была мягкой
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Иногда можно приобрести такую говядину, которая даже при длительном тушении остаётся достаточно жестким.

Чтобы мясо было мягким и сочным, в процессе его приготовления нужно добавить немного столового уксуса. Тогда мясные кусочки будут таять во рту.

Возьмите три головки репчатого лука на килограмм говядины, а также 100 мл воды, столовую ложку уксуса, 100 г сливочного масла, 3 зубчика чеснока, черный молотый перец и соль.

Уберите с говядины жировую прослойку, нарежьте мясо на крупные кусочки. Положите в сотейник мясо, полейте уксусом. Лук, порезанный полукольцами, распределите по мясу, добавьте воды и сливочное масло. Накройте все крышкой и тушите примерно час.

Теперь положите чеснок, добавьте специи, помешайте. Накройте крышкой и готовьте еще час.

 

 

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Главкома ВСУ Сырского уволят, если он не бросит все силы в наступление Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Baijiahao: у США золота больше, но Россия куда более умело им распоряжается
Baijiahao: у США золота больше, но Россия куда более умело им распоряжается
Последние материалы
Уход за клубникой осенью: как сохранить и улучшить урожай
Воспитанника "Арсенала" обвиняют в контрабанде наркотиков
Как эфирные масла и тайский массаж помогают восстановить волосы
Опасности хранения еды при комнатной температуре
Лайфхаки для уборки: как сделать дом чистым без лишних усилий
Пять привычных для России вещей, которые в Исландии считаются роскошью
Вода в багажнике: причины и способы устранения
Какие растения нельзя обрезать осенью
Корм для кошки: от чего стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье питомца
Как приготовить говядину, чтобы она была мягкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.