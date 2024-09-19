Так кабачковую икру вы ещё не готовили: для приготовления вам понадобятся пакеты для запекания

Кабачковая икра без долгого стояния у плиты: готовим для неё овощи в пакетах для запекания

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковая икра — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Один из них — запекание в духовке. В этом рецепте мы расскажем, как сделать кабачковую икру в пакете для запекания.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Kuzmanovska, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

кабачки — 2,5 кг (очищенные);

лук — 4 шт. (крупные);

морковь — 4 шт. (крупные);

томатная паста — 3 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

растительное масло — 50 мл;

уксус 9% — 2 ст. л.;

чёрный перец — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.

Приготовление

Очистить и нарезать овощи крупными кубиками. Разложить каждый овощ в отдельный пакет для запекания, закрепить зажимами и сделать проколы для выхода пара. Поставить пакеты на противень и отправить в разогретую до 200 °C духовку на 1 час. Достать овощи из духовки, слить жидкость и переложить их в кастрюлю. Измельчить овощи блендером до однородной массы. Поставить кастрюлю на минимальный огонь, добавить растительное масло, молотый перец, сладкую паприку, томатную пасту, сахар, соль и уксус (1 ст. л.). Перемешать и довести до кипения на среднем огне, затем оставить ещё на 20 минут на маленьком огне. В конце приготовления добавить оставшийся уксус и хорошо перемешать. Теперь разложите икру по заранее простерилизованным банкам и закатайте их крышками. Лучше всего оставить готовую икру в банках остывать, накрыв их одеялом.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

