Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как тренировать пресс стоя
Эксперты назвали "подводные камни" при расторжении вкладов и открытии новых
Исследование показало, как кошки оценивают собственные размеры и форму
Как освежить интерьер: простые идеи
Никита Баранок: Дзюба мотивирует футболистов "Акрона"
Как сделать блины тонкими и нежирными с помощью простого трюка
Распознать и победить: почему в урожае капусты может развиться внутренняя гниль
Как действовать при потере ключа зажигания
Скрытые жемчужины России: куда поехать за пределы Москвы и Питера?

Так кабачковую икру вы ещё не готовили: для приготовления вам понадобятся пакеты для запекания

Кабачковая икра без долгого стояния у плиты: готовим для неё овощи в пакетах для запекания
1:45
Еда

Кабачковая икра — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Один из них — запекание в духовке. В этом рецепте мы расскажем, как сделать кабачковую икру в пакете для запекания.

Кабачковая икра без долгого стояния у плиты: готовим для неё овощи в пакетах для запекания
Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Kuzmanovska, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • кабачки — 2,5 кг (очищенные);
  • лук — 4 шт. (крупные);
  • морковь — 4 шт. (крупные);
  • томатная паста — 3 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 50 мл;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • чёрный перец — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Очистить и нарезать овощи крупными кубиками.
  2. Разложить каждый овощ в отдельный пакет для запекания, закрепить зажимами и сделать проколы для выхода пара.
  3. Поставить пакеты на противень и отправить в разогретую до 200 °C духовку на 1 час.
  4. Достать овощи из духовки, слить жидкость и переложить их в кастрюлю.
  5. Измельчить овощи блендером до однородной массы.
  6. Поставить кастрюлю на минимальный огонь, добавить растительное масло, молотый перец, сладкую паприку, томатную пасту, сахар, соль и уксус (1 ст. л.).
  7. Перемешать и довести до кипения на среднем огне, затем оставить ещё на 20 минут на маленьком огне.
  8. В конце приготовления добавить оставшийся уксус и хорошо перемешать.
  9. Теперь разложите икру по заранее простерилизованным банкам и закатайте их крышками. Лучше всего оставить готовую икру в банках остывать, накрыв их одеялом.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Ракета-дрон "Паляниця". Очередная "вундервафля" от армии Украины? Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Тыква, тушённая на сковороде: простой гарнир с луком и чесночком, который легко менять по вкусу
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Последние материалы
Исследование показало, как кошки оценивают собственные размеры и форму
Как освежить интерьер: простые идеи
Кабачковая икра без долгого стояния у плиты: готовим для неё овощи в пакетах для запекания
Никита Баранок: Дзюба мотивирует футболистов "Акрона"
Как сделать блины тонкими и нежирными с помощью простого трюка
Распознать и победить: почему в урожае капусты может развиться внутренняя гниль
Как действовать при потере ключа зажигания
Скрытые жемчужины России: куда поехать за пределы Москвы и Питера?
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции
Канчельскис прокомментировал заявление Глушенкова по поводу игры в сборной России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.