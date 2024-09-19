Так кабачковую икру вы ещё не готовили: для приготовления вам понадобятся пакеты для запекания

Кабачковая икра — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Один из них — запекание в духовке. В этом рецепте мы расскажем, как сделать кабачковую икру в пакете для запекания.
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Ингредиенты:
кабачки — 2,5 кг (очищенные);
лук — 4 шт. (крупные);
морковь — 4 шт. (крупные);
томатная паста — 3 ст. л.;
сахар — 1 ст. л.;
соль — 1 ст. л.;
растительное масло — 50 мл;
уксус 9% — 2 ст. л.;
чёрный перец — 1 ч. л.;
паприка — 1 ч. л.
Приготовление
Очистить и нарезать овощи крупными кубиками.
Разложить каждый овощ в отдельный пакет для запекания, закрепить зажимами и сделать проколы для выхода пара.
Поставить пакеты на противень и отправить в разогретую до 200 °C духовку на 1 час.
Достать овощи из духовки, слить жидкость и переложить их в кастрюлю.
Измельчить овощи блендером до однородной массы.
Поставить кастрюлю на минимальный огонь, добавить растительное масло, молотый перец, сладкую паприку, томатную пасту, сахар, соль и уксус (1 ст. л.).
Перемешать и довести до кипения на среднем огне, затем оставить ещё на 20 минут на маленьком огне.
В конце приготовления добавить оставшийся уксус и хорошо перемешать.
Теперь разложите икру по заранее простерилизованным банкам и закатайте их крышками. Лучше всего оставить готовую икру в банках остывать, накрыв их одеялом.