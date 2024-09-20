Советский молочный коктейль – простой рецепт, который вам понравится

Молочные коктейли в советских кулинариях – это не просто десерт, это настоящая машина времени. Поговорить о том, какой у них был вкус, – задача почти невыполнимая. Вкус нужно не обсуждать, а чувствовать. Но мы попробуем помочь вам вернуться в те времена с помощью рецепта, который легко повторить дома.
Вам понадобятся:
Приготовление: В этом деле без миксера или блендера не обойтись.
Важно отметить: не стоит увлекаться добавками. Например, клубника может оставить после себя мелкие семечки, что не каждому придется по душе. Поэтому лучше ограничиться сиропом.
Теперь шаг за шагом:
Возьмите самое жирное молоко (минимум 3,8%) и перелейте его в блендер.
Добавьте сливки не менее 10% жирности.
Взбивайте все ингредиенты, постепенно добавляя сироп.
Если вам по душе шоколадный коктейль, растопите на водяной бане молочный шоколад и добавьте его. А если нет сливок, можно использовать мороженое, но без химических добавок и ароматизаторов.
Молочный коктейль или Милкшейк (от англ. milkshake) — десертный напиток на основе молока и мороженого, один из символов американской кухни.
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