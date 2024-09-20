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Советский молочный коктейль – простой рецепт, который вам понравится

Вкус СССР: готовим молочный коктейль по советскому рецепту
1:18
Еда

Молочные коктейли в советских кулинариях – это не просто десерт, это настоящая машина времени. Поговорить о том, какой у них был вкус, – задача почти невыполнимая. Вкус нужно не обсуждать, а чувствовать. Но мы попробуем помочь вам вернуться в те времена с помощью рецепта, который легко повторить дома.

Вкус СССР: готовим молочный коктейль по советскому рецепту
Фото: commons.wikimedia.org by Yuvaqueen, CC BY-SA 4.0

Вам понадобятся:

  • молоко (лучше выбирать самое жирное) – 400 мл;
  • сливки или мороженое – 100 граммов;
  • сироп – 4 ст. л.

Приготовление: В этом деле без миксера или блендера не обойтись.

Важно отметить: не стоит увлекаться добавками. Например, клубника может оставить после себя мелкие семечки, что не каждому придется по душе. Поэтому лучше ограничиться сиропом.

Теперь шаг за шагом:

Возьмите самое жирное молоко (минимум 3,8%) и перелейте его в блендер.

Добавьте сливки не менее 10% жирности.

Взбивайте все ингредиенты, постепенно добавляя сироп.

Если вам по душе шоколадный коктейль, растопите на водяной бане молочный шоколад и добавьте его. А если нет сливок, можно использовать мороженое, но без химических добавок и ароматизаторов.

Уточнения

Молочный коктейль или Милкшейк (от англ. milkshake) — десертный напиток на основе молока и мороженого, один из символов американской кухни.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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