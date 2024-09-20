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Необычные оладьи с сюрпризом: варенье прямо в тесте

Как добавить варенье в тесто оладий: секреты вкусного блюда
1:18
Еда

Обычно хозяйки делают сырники с сюрпризом в виде кусочков фруктов внутри, а когда речь идет об оладьях, чаще всего добавляют мелко нарезанные яблоки в тесто. Однако есть другой вариант, который добавляет оригинальности привычным оладьям — начинка из варенья.

Как добавить варенье в тесто оладий: секреты вкусного блюда
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, CC BY 2.0

Для приготовления вам понадобится:

  • кефир — 1 стакан;
  • мука — 1 стакан;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сода пищевая — &frac12 ч. л.;
  • варенье (жидкое) — 2-4 ст. л.;
  • растительное масло.

Главное — соблюдать правильные пропорции. Соотношение кефира и муки должно быть 1:1, а кефир следует использовать теплым, минимум комнатной температуры.

Начинаем с того, что выливаем кефир в глубокую миску, добавляем яйцо, затем просеиваем муку и соду, и всё хорошо перемешиваем. Когда тесто станет однородным и без мучных комков, оставьте его на 10-15 минут отдохнуть. После этого добавьте варенье и снова перемешайте.

Теперь можно выпекать оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. Подавать их лучше всего со сметаной — это подчеркнет сладкую начинку.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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