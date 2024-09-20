Необычные оладьи с сюрпризом: варенье прямо в тесте

Обычно хозяйки делают сырники с сюрпризом в виде кусочков фруктов внутри, а когда речь идет об оладьях, чаще всего добавляют мелко нарезанные яблоки в тесто. Однако есть другой вариант, который добавляет оригинальности привычным оладьям — начинка из варенья.
Для приготовления вам понадобится:
Главное — соблюдать правильные пропорции. Соотношение кефира и муки должно быть 1:1, а кефир следует использовать теплым, минимум комнатной температуры.
Начинаем с того, что выливаем кефир в глубокую миску, добавляем яйцо, затем просеиваем муку и соду, и всё хорошо перемешиваем. Когда тесто станет однородным и без мучных комков, оставьте его на 10-15 минут отдохнуть. После этого добавьте варенье и снова перемешайте.
Теперь можно выпекать оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. Подавать их лучше всего со сметаной — это подчеркнет сладкую начинку.
Приятного аппетита!
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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