Секрет идеальных драников раскрыт: попробуйте добавить один ингредиент

Как приготовить хрустящие драники с золотистой корочкой

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Драники давно стали не просто вкусным домашним блюдом, но и настоящей классикой кулинарного искусства, которая покорила сердца людей по всему миру. Несмотря на простоту рецепта, каждая хозяйка имеет свои секреты, благодаря которым её драники получаются особенными.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Какие ингредиенты нужны для драников?

Чтобы приготовить аппетитные, румяные драники с хрустящей золотистой корочкой, вам понадобятся:

600 г картофеля

1 яйцо

1 луковица

1 столовая ложка муки с горкой

0,5 ч. л. лимонного сока

Соль и перец по вкусу

100 мл растительного масла для жарки

Сметана или сметанный соус для подачи

Как приготовить вкусные драники?

Очистите картофель и лук, затем натрите их на мелкой тёрке. Размер отверстий на тёрке имеет значение: мелкая тёрка позволяет добиться нежной текстуры драников, которые хорошо пропекаются. Чтобы картофельная масса не темнела, добавьте лимонный сок и перемешайте. Отожмите лишнюю жидкость, оставив натёртый картофель в дуршлаге на 10 минут. Это поможет сделать драники хрустящими. Добавьте к картофельной массе муку, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разогрейте масло на сковороде и выкладывайте картофельную массу. Жарьте драники на среднем огне по 3-3,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые драники промокните бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир. Подавайте с сметаной или сметанным соусом.

Этот рецепт гарантирует, что ваши драники будут вкусными, хрустящими снаружи и мягкими внутри, идеально подходящими для любого стола.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.

