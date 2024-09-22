Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канада бросает вызов Китаю: новый завод по переработке РЗМ откроется на этой неделе
Туристы не смогут драться в магазинах Дубая за новые айфоны
В ГАИ рассказали, как расшифровываются блатные автомобильные номера
Как выбрать капусту для голубцов и добиться идеальной мягкости
Почему косметические бренды продолжают использовать силиконы в своих продуктах
Как правильно хранить выпечку: советы для долгой свежести
BMJ Open: информация о килокалориях уменьшает потребление алкоголя на 18%
Жарка грибов с луком: как сделать блюдо сочным и ароматным
Саудовская Аравия готова принять 2 миллиона российских туристов к 2030 году

Секрет идеальных драников раскрыт: попробуйте добавить один ингредиент

Как приготовить хрустящие драники с золотистой корочкой
1:54
Еда

Драники давно стали не просто вкусным домашним блюдом, но и настоящей классикой кулинарного искусства, которая покорила сердца людей по всему миру. Несмотря на простоту рецепта, каждая хозяйка имеет свои секреты, благодаря которым её драники получаются особенными.

Как приготовить хрустящие драники с золотистой корочкой
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Какие ингредиенты нужны для драников?

Чтобы приготовить аппетитные, румяные драники с хрустящей золотистой корочкой, вам понадобятся:

  • 600 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 луковица
  • 1 столовая ложка муки с горкой
  • 0,5 ч. л. лимонного сока
  • Соль и перец по вкусу
  • 100 мл растительного масла для жарки
  • Сметана или сметанный соус для подачи

Как приготовить вкусные драники?

  1. Очистите картофель и лук, затем натрите их на мелкой тёрке. Размер отверстий на тёрке имеет значение: мелкая тёрка позволяет добиться нежной текстуры драников, которые хорошо пропекаются.
  2. Чтобы картофельная масса не темнела, добавьте лимонный сок и перемешайте.
  3. Отожмите лишнюю жидкость, оставив натёртый картофель в дуршлаге на 10 минут. Это поможет сделать драники хрустящими.
  4. Добавьте к картофельной массе муку, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте.
  5. Разогрейте масло на сковороде и выкладывайте картофельную массу. Жарьте драники на среднем огне по 3-3,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  6. Готовые драники промокните бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир. Подавайте с сметаной или сметанным соусом.

Этот рецепт гарантирует, что ваши драники будут вкусными, хрустящими снаружи и мягкими внутри, идеально подходящими для любого стола.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы

Стюардесса рассказала, что пассажирам следует переворачивать вкладыш с личными данными на обратную сторону.

Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях
Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату
Вместо крылатой ракеты JASSM-XR Пентагон обещает Киеву AGM-154 JSOW Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
5 идеальных деревьев для посадки вокруг выгребной ямы
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
Как правильно хранить выпечку: советы для долгой свежести
Почему косметические бренды продолжают использовать силиконы в своих продуктах
BMJ Open: информация о килокалориях уменьшает потребление алкоголя на 18%
Как приготовить хрустящие драники с золотистой корочкой
Жарка грибов с луком: как сделать блюдо сочным и ароматным
Саудовская Аравия готова принять 2 миллиона российских туристов к 2030 году
К концу года молочная продукция может подорожать на 30-50%
ГАИ придумала новую ловушку для водителей с несоответствием знаков и разметки
Британские ученые испытали инновационный метод борьбы с раком костей
Хирург Краюшкин: подобрать размер и форму импланта для увеличения груди помогает ИИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.