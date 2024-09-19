Растопить шоколад без лишней грязной посуды — это проще, чем кажется. Независимо от того, используете ли вы водяную баню или микроволновку, после приготовления часто остаётся гора посуды, требующей мытья. Однако есть метод, который избавит вас от этой проблемы, а также имеет несколько других преимуществ.
Основное достоинство этого способа — шоколад можно сразу использовать для приготовления десертов или декорирования выпечки. Кроме того, он более экономичный и простой, чем привычные методы. Попробовав его один раз, вы наверняка забудете о других вариантах.
Чтобы растопить шоколад без особых усилий, вам понадобится обычный полиэтиленовый пакет, например, от молока или кефира. Разломайте шоколадную плитку на дольки и поместите их в пакет. Плотно завяжите его ниткой и поместите в кастрюлю с горячей водой (но не кипящей).
Оставьте пакет с шоколадом на минуту в воде, после чего аккуратно выньте его и протрите насухо. Обрежьте уголок пакета — теперь у вас есть готовый к использованию кондитерский мешок, полный растопленного шоколада.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.