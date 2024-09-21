Этот способ жарки мяса изменит ваше представление о кулинарии

Секреты приготовления нежного мяса без длительного маринования

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хозяйка хочет порадовать свою семью вкусным ужином, жареное мясо часто становится выбором номер один. Однако, чтобы мясо получилось нежным и сочным, важно правильно подготовить его к приготовлению. Один из главных секретов успеха — процесс маринования, который помогает сделать мясо мягким и ароматным.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Почему так важно маринование?

Маринад, состоящий из кислых ингредиентов, таких как лимонный сок, уксус или киви, смягчает волокна мяса. Кислота проникает в структуру мяса, делая его более нежным и насыщенным ароматами специй и приправ.

Как быстро приготовить мягкое мясо?

Если у вас нет времени на длительное маринование, существует быстрый способ смягчить мясо с помощью соды и лука.

Для этого вам понадобятся:

Мясо — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Соль — по вкусу

Специи (черный перец, паприка, тимьян) — по вкусу

Пищевая сода — 1/3 ч. л.

Растительное масло — 50 г

Пошаговое приготовление:

Очистите лук и нарежьте его полукольцами. Обжарьте на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Когда лук начнёт подрумяниваться, добавьте в сковороду соду. Это ускорит процесс его размягчения и придаст мясу особую текстуру. Нарежьте мясо на кусочки и переложите его в кастрюлю. Добавьте соль и специи по вкусу, перемешайте с луком. Готовьте на среднем огне 20-40 минут, в зависимости от вида мяса. Периодически переворачивайте кусочки для равномерного подрумянивания. Подавайте мясо, полив его ароматным луковым соусом, который образовался в процессе жарки.

Этот метод позволяет быстро приготовить мягкое и сочное мясо, которое понравится всей семье.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.





Жарко́е — мясное блюдо. Фактически — жареное мясо.



