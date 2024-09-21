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Этот способ жарки мяса изменит ваше представление о кулинарии

Секреты приготовления нежного мяса без длительного маринования
1:56
Еда

Когда хозяйка хочет порадовать свою семью вкусным ужином, жареное мясо часто становится выбором номер один. Однако, чтобы мясо получилось нежным и сочным, важно правильно подготовить его к приготовлению. Один из главных секретов успеха — процесс маринования, который помогает сделать мясо мягким и ароматным.

Секреты приготовления нежного мяса без длительного маринования
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Почему так важно маринование?

Маринад, состоящий из кислых ингредиентов, таких как лимонный сок, уксус или киви, смягчает волокна мяса. Кислота проникает в структуру мяса, делая его более нежным и насыщенным ароматами специй и приправ.

Как быстро приготовить мягкое мясо?

Если у вас нет времени на длительное маринование, существует быстрый способ смягчить мясо с помощью соды и лука.

Для этого вам понадобятся:

  • Мясо — 500 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Специи (черный перец, паприка, тимьян) — по вкусу
  • Пищевая сода — 1/3 ч. л.
  • Растительное масло — 50 г

Пошаговое приготовление:

  1. Очистите лук и нарежьте его полукольцами. Обжарьте на разогретом растительном масле до золотистого цвета.
  2. Когда лук начнёт подрумяниваться, добавьте в сковороду соду. Это ускорит процесс его размягчения и придаст мясу особую текстуру.
  3. Нарежьте мясо на кусочки и переложите его в кастрюлю. Добавьте соль и специи по вкусу, перемешайте с луком.
  4. Готовьте на среднем огне 20-40 минут, в зависимости от вида мяса. Периодически переворачивайте кусочки для равномерного подрумянивания.
  5. Подавайте мясо, полив его ароматным луковым соусом, который образовался в процессе жарки.

Этот метод позволяет быстро приготовить мягкое и сочное мясо, которое понравится всей семье.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

Жарко́е — мясное блюдо. Фактически — жареное мясо.
 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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