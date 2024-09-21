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Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату

Идеальная яичница: почему повара добавляют воду на сковороду
1:34
Еда

Профессиональные повара знают множество хитростей, как улучшить простые блюда. Одна из таких хитростей касается приготовления яичницы. Для того чтобы она получилась идеальной, в сковороду можно добавить немного воды. Этот простой приём позволяет добиться нежной текстуры белка и желтка всего за пару минут.

Идеальная яичница: почему повара добавляют воду на сковороду
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Зачем добавлять воду при жарке яичницы?

Добавление воды в сковороду создаёт эффект паровой обработки. Это помогает белку и желтку достигнуть нужной консистенции быстрее и равномернее. Признаком готовности яичницы будет появление тонкой белой плёнки на поверхности желтка. Благодаря этому методу блюдо становится более нежным, не пересыхает и сохраняет свой естественный вкус.

Как правильно добавлять воду при жарке яичницы?

Есть два способа использования этого лайфхака:

  • После начала жарки: обжарьте яйца на небольшом количестве растительного масла. Когда белок начнёт сворачиваться, добавьте немного воды и накройте сковороду крышкой. Пар поможет довести блюдо до идеальной готовности.
  • В начале приготовления: налейте в сковороду тонкий слой воды, доведите её до кипения, затем аккуратно разбейте яйца. Убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте до появления белой плёнки на желтке.

Эти способы помогут вам приготовить яичницу с идеальной текстурой и вкусом, которую легко повторить на домашней кухне.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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