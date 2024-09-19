Как приготовить идеальный картофель фри: хрустящий снаружи и мягкий внутри

Приготовить вкусную картошку фри с хрустящей корочкой и мягкой серединкой не так уж сложно, если следовать нескольким простым шагам.
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Первым делом нужно очистить картофель и нарезать его на ровные брусочки. Чтобы сделать это правильно, срежьте округлые части с каждой картофелины, после чего аккуратно нарежьте их на кусочки.
Затем необходимо вымыть картофель от лишнего крахмала. Для этого поместите его в холодную воду и оставьте на 30 минут.
Следующим шагом будет кратковременная варка. Для этого нужно налить 2 литра воды в кастрюлю, добавить 2 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку соли на каждый килограмм картофеля. Как только вода закипит, положите туда картофель и варите его 2-3 минуты после повторного закипания.
После этого слейте воду, а картофель разложите на бумажное полотенце, чтобы он хорошо обсох.
Теперь картофель готов к жарке. Во фритюре обжаривайте его порциями в течение не менее одной минуты до появления золотистой корочки.
Такой картофель фри получается удивительно хрустящим снаружи и нежным внутри, особенно в сочетании с любимым соусом.
Уточнения
Картофель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре, оспариваемое происхождение из Бельгии или Франции.