Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
PayPal введёт комиссию за обслуживание неактивных счетов
Сотрудник ГАИ требует полис ОСАГО: вот что нужно знать водителю
Травматолог-ортопед: чтобы не сорвать спину, можно подсесть под объект
Основатель MeNoAge Носкова: в хорошем креме для рук должны быть натуральные масла и сквалан
Простой способ растопить шоколад без микроволновки
МЭА: Украина и Молдавия зимой столкнутся с серьёзными проблемами энергоснабжения
Неприхотливая, но требовательная: особенности выращивания черники на даче
ГАИ стала штрафовать за движение задним ходом
Что обязательно нужно сделать в Таиланде: пять лучших идей для путешествия

Как приготовить идеальный картофель фри: хрустящий снаружи и мягкий внутри

Секреты хрустящего картофеля фри: простой рецепт дома
1:17
Еда

Приготовить вкусную картошку фри с хрустящей корочкой и мягкой серединкой не так уж сложно, если следовать нескольким простым шагам.

Секреты хрустящего картофеля фри: простой рецепт дома
Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM
  1. Первым делом нужно очистить картофель и нарезать его на ровные брусочки. Чтобы сделать это правильно, срежьте округлые части с каждой картофелины, после чего аккуратно нарежьте их на кусочки.
  2. Затем необходимо вымыть картофель от лишнего крахмала. Для этого поместите его в холодную воду и оставьте на 30 минут.
  3. Следующим шагом будет кратковременная варка. Для этого нужно налить 2 литра воды в кастрюлю, добавить 2 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку соли на каждый килограмм картофеля. Как только вода закипит, положите туда картофель и варите его 2-3 минуты после повторного закипания.
  4. После этого слейте воду, а картофель разложите на бумажное полотенце, чтобы он хорошо обсох.
  5. Теперь картофель готов к жарке. Во фритюре обжаривайте его порциями в течение не менее одной минуты до появления золотистой корочки.

Такой картофель фри получается удивительно хрустящим снаружи и нежным внутри, особенно в сочетании с любимым соусом.

Уточнения

Картофель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре, оспариваемое происхождение из Бельгии или Франции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Как обеззаразить почву в теплице
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Как использовать бархатцы после цветения
Ракета-дрон "Паляниця". Очередная "вундервафля" от армии Украины? Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Последние материалы
PayPal введёт комиссию за обслуживание неактивных счетов
Сотрудник ГАИ требует полис ОСАГО: вот что нужно знать водителю
Травматолог-ортопед: чтобы не сорвать спину, можно подсесть под объект
Основатель MeNoAge Носкова: в хорошем креме для рук должны быть натуральные масла и сквалан
Простой способ растопить шоколад без микроволновки
МЭА: Украина и Молдавия зимой столкнутся с серьёзными проблемами энергоснабжения
Неприхотливая, но требовательная: особенности выращивания черники на даче
ГАИ стала штрафовать за движение задним ходом
Что обязательно нужно сделать в Таиланде: пять лучших идей для путешествия
Секреты хрустящего картофеля фри: простой рецепт дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.