Как приготовить идеальный картофель фри: хрустящий снаружи и мягкий внутри

Секреты хрустящего картофеля фри: простой рецепт дома

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить вкусную картошку фри с хрустящей корочкой и мягкой серединкой не так уж сложно, если следовать нескольким простым шагам.

Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM

Первым делом нужно очистить картофель и нарезать его на ровные брусочки. Чтобы сделать это правильно, срежьте округлые части с каждой картофелины, после чего аккуратно нарежьте их на кусочки. Затем необходимо вымыть картофель от лишнего крахмала. Для этого поместите его в холодную воду и оставьте на 30 минут. Следующим шагом будет кратковременная варка. Для этого нужно налить 2 литра воды в кастрюлю, добавить 2 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку соли на каждый килограмм картофеля. Как только вода закипит, положите туда картофель и варите его 2-3 минуты после повторного закипания. После этого слейте воду, а картофель разложите на бумажное полотенце, чтобы он хорошо обсох. Теперь картофель готов к жарке. Во фритюре обжаривайте его порциями в течение не менее одной минуты до появления золотистой корочки.

Такой картофель фри получается удивительно хрустящим снаружи и нежным внутри, особенно в сочетании с любимым соусом.

Уточнения

Картофель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре, оспариваемое происхождение из Бельгии или Франции.



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